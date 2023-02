El Nou Morvedre enfrenta a PSPV y Compromís

El Nou Morvedre se ha convertido en el último motivo para marcar diferencias entre los socios de gobierno en Sagunt, en este caso PSPV y Compromís, en la antesala de las elecciones municipales de mayo.

Los nacionalistas no solo piden que se compre el estadio a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sino que aseguran "no entender que la concejalía de Deportes no se ponga a trabajar en este sentido", en palabras de su candidato a la alcaldía, Pepe Gil. La réplica socialista recuerda que la primera opción, "como sabe Compromís", fue comprar el campo, pero el precio superaba la tasación, así que "fue imposible", en palabras del delegado de Deportes, Javier Timón, quien achaca estas críticas "al modo preelectoral" de los valencianistas.

En el fondo de este desencuentro está el pobre estado de mantenimiento del feudo rojillo, pendiente desde hace años, como medida más urgente, de la sustitución del césped artificial y el sistema de riego. El tripartito ya cuenta con los 227.000 euros de financiación, pero sigue pendiente de la negociación con la RFEF, que se prolonga ya durante demasiados meses, para la firma de un convenio que ceda la instalación al ayuntamiento y así el consistorio pueda dedicar fondos públicos a su remodelación. Según confirma Timón en palabras a Levante-EMV, este documento ya solo está a expensas de los últimos informes de Secretaría e Intervención.

El estadio saguntinista está pendiente desde hace meses de las negociaciones entre RFEF y ayuntamiento para la sustitución del césped artificial

Timón insiste en que "Compromís sabe cómo está la situación y también que no podemos comprar el estadio, porque pasa lo mismo que con el depósito de agua de Churruca, ya que el presupuesto de las obras de rehabilitación están muy por encima de su valor". A este respecto, el socialista precisa que la propuesta de la RFEF pedía 80.000 euros para el cambio de propiedad del campo de fútbol.

"Vía muerta"

Sin embargo, Pepe Gil considera que la negociación del convenio "está en vía muerta", mientras el Atlético Saguntino, "toda una institución para la ciudad, sigue sin tener unas instalaciones dignas". El "vergonzoso" y "lamentable" estado del Nou Morvedre da una imagen de "dejadez y abandono, que no es la mejor", reitera el concejal de Compromís.

Los nacionalista plantean que "el ayuntamiento compre el campo y, cuanto antes, comience la construcción del nuevo estadio en la zona internúcleos, como está proyectado. Así, el Nou Camp de Morvedre sería para que todo el vecindario pudiera jugar al fútbol o practicar cualquier otra actividad deportiva al aire libre. Todos ganaríamos, el club tendría un estadio digno, la ciudadanía un espacio donde practicar deporte y la ciudad no solo unas nuevas instalaciones, sino que también la proyección de una buena imagen de cara al exterior", concluye Gil.