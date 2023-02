El CD Acero busca resarcirse tras el "desastre" de la última jornada

El CD Acero recibe este domingo a partir de las 17 horas al Atlético Levante, una visita que supone el día del club, con entradas entre los 8 y los 15 euros. Después de la dura derrota sufrida en Silla, los jugadores de Abel Buades quieren resarcirse para mantener la esperanza de luchar por el objetivo del play-off de ascenso a Segunda RFEF.

Tras dos importantes victorias, el último partido "fue un desastre por falta de actitud y motivación. No sé si al marcar tan pronto entendimos que iba a ser algo sencillo, pero la verdad es que fueron mejores que nosotros en todos los aspectos. No podemos decir nada más que el equipo no estuvo a la altura y perdimos una bonita oportunidad para acercanos a la zona alta", en palabras del director deportivo, Víctor Cervelló.

Esta semana, los porteños se miden a uno de los conjuntos más en forma, al acumular tres triunfos seguidos, que les dejan cuartos a tres puntos del líder. "El Atlético Levante es un equipo que ha ido de menos a más. En la ida ya nos puso las cosas muy difíciles y estoy seguro que terminará la temporada arriba. Va a ser un choque muy complicado, donde los detalles serán los que decidan el resultado". El objetivo para el domingo es "darle una alegría a la afición y que con los nuevos fichajes podamos optar hasta última hora al play-off", concluye Cervelló.