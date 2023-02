Antes de iniciar cualquier debate hay que llamar a las cosas por su nombre : una instalación de generación de energía de cualquier tipo es un complejo industrial, no un “parque”, ni un “complejo agrovoltaico”. Por lo tanto deberían ocupar preferentemente suelo industrial o por lo menos urbano.

Pero resulta que últimamente se han realizado cambios legislativos que posibilitan su instalación en cualquier tipo de suelo ( con condiciones, faltaría más ). Esto se llama cambiar las reglas a mitad del partido.

También se está facilitando que las mismas empresas promotoras realicen los informes de impacto ambiental. ¿ Se imaginan el futuro de las consultoras que se atrevan a presentar informes negativos? Esto también tiene un nombre : poner al lobo a cuidar de las ovejas.

Podría comprenderse que las grandes corporaciones transnacionales alienten estos cambios semánticos y legislativos, pero que lo hagan nuestros representantes públicos merece calificativos poco estimulantes.

El movimiento ecologista siempre ha estado a favor de las energías renovables, pero su implantación ha de hacerse en los lugares adecuados. De lo contrario estamos dando patente de corso a compañías que se han lucrado ( y lo siguen haciendo ) llenando el territorio con centrales nucleares y térmicas.

Estamos en contra de la instalación de un polígono solar fotovoltaico en Montíber porque se destruirán de manera irreversible centenares ( de momento ) de hectáreas de suelo fértil de muy alto valor agrológico. Y el suelo es un RECURSO NO RENOVABLE : si lo destruimos tardará miles de años ( como poco ) en volver a formarse.

Se ha oído decir que la agricultura está en crisis y que mejor que los propietarios de la tierra cojan el dinero y que corran. Esto en todo caso sería una situación coyuntural del mercado, ya que estos terrenos vienen siendo explotados desde tiempos de los romanos como mínimo ( si no desde tiempos de los iberos ) y han dado excelentes cosechas de cereales, vides, diferentes variedades de cítricos y muchos otros cultivos sin agotar su fertilidad. Esto es muy importante cuando tanto se está hablando de soberanía alimentaria y de productos de proximidad.

Algún otro edil nos echa en cara que también se destruirán suelos en los terrenos de la gigafactoría. Esto es verdad, pero ha existido un consenso social en sacrificar una parte del término municipal en aras de acabar cuarenta años después con la reconversión industrial. Pero el proyecto fotovoltaico de Montíber destruye ADEMÁS centenares de hectáreas que nunca se han planificado como otra cosa que suelo agrícola. Por otra parte, la gigaractoría NECESITA ( que no REGALA ) muchos puestos de trabajo, y en Montíber habrá una pérdida neta de puestos de trabajo.

También se nos dice que no presentamos alternativas. Lo hemos hecho, y la principal es la instalación de las placas solares en los tejados de la misma factoría, de otras empresas vecinas, en los parkings del polígono industrial y otras zonas del municipio, etc. Se nos contesta que ya está prevista la instalación de las placas en los tejados de la empresa, pero que necesitan más superficie. Si esto fuera así, ¿por qué no se contabiliza esa superficie y esa producción de energía como autoproducción ? ( mayor autoconsumo y proximidad imposible ). ¿ Por qué siempre se cuenta desde cero a partir de la producción de energía que pretenden generar en Montíber? Francamente, suena a cuento hispano-alemán.

Que nuestros representantes se posicionen tan claramente a favor de los intereses de empresas multinacionales ( o incluso “patrias” ), después de haber recibido ayudas estatales y europeas, en vez de proteger a los ciudadanos de los abusos de estas empresas es muy decepcionante. Dentro de unos meses probablemente nos extrañemos y alarmemos del avance de la abstención y de movimientos populistas.

Ante esto, un poco de autocrítica, señores y señoras.