Remontada de permanencia del Atlético Saguntino

El Atlético Saguntino ganó por 1 a 3 a la AE Prat en el municipal Sagnier, donde primera golpearon los locales, pero los visitantes le dieron la vuelta al marcador con goles de Ketu, Navarro y Acevedo. Estos tres puntos sacan a los rojillos del play out de descenso, al escalar hasta la decimosegunda plaza con 28 puntos. El entrenador, Sergi Escobar, hace un balance muy positivo del choque, "después de superar a un rival directo, al que le ganamos también el gol average. Un choque de los que marcan mucho la salvación y tenemos que estar muy contentos en ese aspecto".

Con respecto a la mejoría clasificatoria, el técnico del conjunto romano se muestra cauteloso, ya que "debemos tener prudencia. Desde que he llegado, estamos haciendo números de play off de ascenso, pero a la vez estamos a un punto del play out y a 3 del descenso, así que somos conscientes de que esto no se va a solventar hasta las últimas jornadas".

El encuentro frente a la AE Prat comenzó muy igualado. Los primeros en crear peligro fueron los catalanes en el minuto 16, en una acción que desbarató Marcos Lavín. A la media hora, el Saguntino enseñó los dientes con un remate de Domingo, pero el electrónico no se movió. Estos 45 minutos "fueron muy equilibrados, con dos equipos que se jugaban mucho y pocas ocasiones de gol, pese a tener un poco más la iniciativa nosotros", relata Escobar. Tras el paso por vestuarios, el colegiado pitó una pena máxima a favor de los locales que trasformó Albert Martí. En el minuto 60, Ketu aprovechó un centro desde la derecha para marcar de cabeza en el área pequeña. Apenas ocho minutos después, Luis Navarro envió al fondo de la portería el saque de esquina del recién ingresado Juanma Acevedo. El propio extremo alicantino aprovechó un error en la zaga local para hacer el 1-3 en un contragolpe lanzado por Lavín.

Penalti riguroso

Escobar destaca de esta segunda parte el trabajo de los suyos para remontar un partido que se les puso en contra a la salida del descanso: "Se adelantaron con un penalti muy riguroso, cuando no habían tenido opciones claras de peligro, pero el equipo reaccionó de una forma extraordinaria. Hizo unos grandes 45 minutos y le dio la vuelta al electrónico con tres goles. Lo más destacable -añade- fue el poder de reacción del equipo. No es fácil hacer fuera de casa tres goles y remontar un partido así de reñido y con tanto en juego. Después de dos semanas con muchos problemas para entrenar, porque ha habido un brote de gripe en el equipo, al final hemos podido gestionar las cargas de los jugadores y que dieran lo mejor que tenían los minutos que podían", resume Escobar.

La próxima oportunidad para demostrar la mejoría rojilla en las últimas semanas será la visita de un histórico como el Lleida, que está emparejado en la clasificación a los romanos.