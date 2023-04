El inicio de las obras para la instalación de la demandada antena (base) de telefonía móvil de Gilet, después de casi diez años sin cobertura en buena parte de la población, no ha estado ausente de polémica. La Asociación de vecinos del Valle de Sant Esperit ha solicitado la paralización de los trabajos por entender que la ubicación elegida por el ayuntamiento y avalada por la conselleria "no es la más idónea , ya que se encuentra a tan solo 40 metros de las viviendas y a 32 del parque natural de la Sierra Calderona", adelantaba a Levante-EMV la presidenta de la asociación, Carmen Prima.

Sin embargo, los vecinos van más allá y aseguran que algunas actuaciones que se están llevando a cabo "huelen mal". En este caso se refieren a las obras que se están ejecutando para la canalización eléctrica, que han sido aprobadas como "trámite urgencia cuando el proyecto lleva aprobado casi un año. De urgentes nada, el problema es que esta actuación no se contemplaba en el proyecto y ahora hay que meterla deprisa y corriendo, y de ahí la figura de urgencia", insistían los vecinos. A esto añaden el costo. "Esta intervención, cuesta 98.000 euros, partida que no estaba presupuestada y que ahora tiene que abonar el ayuntamiento, cuando se nos dijo que el coste de la obra era 18.000 euros y lo iba a financiar la empresa instaladora". En estos momentos, y según se anunció en el último pleno, la administración local negocia con la empresa el reparto de costes. A este respecto, el alcalde de Gilet anunciaba a Levante-EMV que finalmente "la obra se pagará a medias". Por otro lado, "no sé de donde ha salido la cifra de 18.000 euros", añadía.

Los vecinos también lamentan la falta de un adjudicación más transparente de los trabajos y no a través de una resolución de alcaldía.

Respecto a este último asunto, Costa reconoce que los trabajos que se están ejecutando no estaban en el proyecto inicial. "No sabíamos que era necesario llevar una línea de media tensión hasta la antena ni tener que asfaltar el camino, que es un pista forestal, para que puede subir la grúa, necesaria para la instalación, tal y como nos advirtieron en la última reunión de conselleria. Pero tras conocerlo, nos pusimos a trabajar y a buscar una solución", explicaba el alcalde.

Pese a que el ayuntamiento cuenta en todo momento con el visto bueno de conselleria, tanto para la instalación de la antena, ubicación y las obras, desde la asociación de vecinos se acusa al alcalde, Salva Costa, de "mentir a los ciudadanos" y de "un proceso administrativo fraudulento para conseguir los informes favorables de la administración autonómica", recoge la entidad en un escrito.

A este respecto, la asociación explica que era preceptivo para el informe de impacto ambiental la presentación de tres ubicaciones alternativas "válidas". Según añade la presidenta, "en distintos medios de comunicación aseguró que tras el estudio de varias, la elegida era la única ubicación posible, avalada por la operadora, la UPV y entidades privadas cuando no se había estudiado ninguna más en profundidad. El resto de alternativas estaban a un metro de la ubicación actual", denuncian en varios documentos que han hecho llegar a este diario.

Síndic de Greuges

Ante lo ocurrido, los vecinos aseguran que le han solicitado al ayuntamiento, en varias ocasiones, los estudios de las otras ubicaciones y que después de meses de espera, siguen sin tener la información. Unos hechos que les han llevado a denunciar el asunto ante el Síndic de Greuges, que ha admitido a trámite su queja, en la que aluden a la falta de transparencia y la obligación de la administración a facilitar información a los vecinos, quienes además , se han reunido con técnico de la dirección territorial para exponerles lo ocurrido.

Ante lo expuesto, solicitan que cesen los trabajos y que se estudie otra posible ubicación.

En cuanto a este punto, el alcalde revelaba que hay informes de distintas ubicaciones como la de Balcón de la peña o la balsa empina, y respecto a la actual, insiste en que "sobre la misma parcela municipal se miraron otros posibles puntos para colocarla, resultando este el más idóneo", aunque reconoce que "de cada punto no hay un informe, sino que se realizó uno en general, tal y como les hemos explicado".

Caber recordar que el lugar donde instalar la antena de telefonía móvil ha sido el caballo de batalla de este proyecto desde que un fallo judicial obligara hace casi una década a retirar la originaria de una parcela de la urbanización la Paz. Tanto el gobierno de aquel entonces, cuya alcalde era Juan Carlos Vera (PP) como el actual, con Costa( PSOE) de presidente de la corporación, han buscado distintas ubicaciones con el fin de retornar la cobertura móvil a las zonas de montaña. Se intentó en otra parcela de la Paz, luego en la urbanización Balcón de la peña, que paralizó la Conselleria de Medio Ambiente; en un terreno próximo a la ermita; en la basa empina; en el camino de la balsa; en los depósitos de agua, ubicación que fue denunciada y que también frenó la administración autonómica, hasta encontrar la actual que cuenta con los informes favorables de la conselleria.

Por otro lado, el alcalde también quiere aclarar, que la antena "no es una competencia municipal, sin embargo, estamos haciendo un gran esfuerzo para solucionar un problema grave, que afecta a muchos de nuestros vecinos y vecinas, y eso es lo importante, por eso estamos muy tranquilos de que estamos haciendo lo que creemos que debemos hacer, solucionar problemas", termina Costa.