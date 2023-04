Al borde del abismo de Preferente

El CD Acero se juega la permanencia en Tercera División en la última jornada y lo hace sin depender de sí mismo. Después de un inicio de temporada ilusionante, los rojiblancos fueron perdiendo gas hasta llegar a este punto en el que incluso una victoria este domingo (18 horas) en casa frente al colista Hércules B podría ser insuficiente para no caer al abismo de Preferente.

Dos son los caminos de la salvación para los porteños. La primera pasa por ganar frente a un rival que todavía tiene opciones de salir de la quema y que el Silla, que se mide al líder, un Orihuela que necesita un triunfo para asegurar su ascenso directo a Segunda RFEF. La otra opción pasa por un empate en el Fornás, que el Silla pierda y que el Jove Español no sume los tres puntos en el enfrentamiento que le mide a un Villareal C, que no se juega nada.

Un gol en cinco partidos

Aunque la primera de estas carambolas parece plausible, la reciente trayectoria acerista no invita precisamente al optimismo, ya que los rojiblancos han sumado una victoria en los últimos 12 partidos y no suman los tres puntos desde hace cinco jornadas, en las que apenas han sido capaces de meter un gol. En cualquier caso, los porteños se encomiendan al empuje del Fornás para tratar de salvar una temporada para el olvido.