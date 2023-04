El Atlético Saguntino ya no mira al descenso. Aunque la victoria frente al Alzira (1-0) no fue suficiente para asegurar la permanencia de forma matemática, los resultados de la jornada del grupo 3 de Segunda RFEF sí permiten al equipo de Sergi Escobar colarse en la quinta posición que da acceso al play off de ascenso a Primera RFEF. Y es que los rojillos siguen imparables hasta el punto que el gurú de la espectacular trayectoria durante casi tres meses, el técnico castellonense, reconoce que "nuestro objetivo ahora es meternos en la Copa del Rey y, si jugáramos la promoción de ascenso, ya sería increíble".

Antes de viajar al Antonio Puchades para visitar al Valencia B en la antepenúltima jornada de liga, los romanos se deshicieron de un equipo en plena lucha por la salvación frente al que "merecimos el resultado, porque fuimos desde el minuto uno por los tres puntos, a pesar de que el empate no nos venía mal". Así lo demostraron los locales en los compases iniciales, cuando Sana N'Diaye ya tuvo dos buenas oportunidades de adelantar a los suyos. "Empezamos el partido muy fuerte -explica Escobar- con un larguero y una acción debajo de la portería". Tras es arranque fulgurante, los visitantes "se adaptaron al campo y equilibraron las fuerzas", señala el míster saguntinista. Gol de Chabboura Los rojillos retomaron su dominio tras el paso por los vestuarios y Juanma Acevedo tuvo un buen acercamiento para perforar la portería de la UD Alzira. Nacho Ramón lo hizo pasados los 10 minutos, aunque el colegiado lo anuló. También Marcos Lavín tuvo que aparecer para que los visitantes no abrieran el marcador y quien sí lo consiguió fue Chabboura quien no perdonó en una acción construida por Jorge Domingo y Nacho Ramón. Ese tanto dio pie a una fiesta que tuvo su momento álgido al final del choque. Según Escobar, el gol "legal que nos anularon, lo aprovecharon para venirse arriba con un par de acciones en las que Marcos tuvo que intervenir. El choque se equilibró y puede que estuvieran un poco mejor ellos. Pero entonces llegó el gol de la victoria en una contra". Salvación virtual De esta forma, los rojillos están virtualmente salvados tras sumar 27 de los últimos 36 puntos y ganarse el cartel de equipo más en forma. Escobar se muestra satisfecho, aunque recuerda que "nos falta un punto para certificar la salvación total, es decir no terminar en el puesto de play out. Hemos sellado estar fuera del descenso directo, aunque sin sumar ningún punto estamos también virtualmente salvados. Estoy muy contento, porque llegamos con el equipo cuatro puntos por debajo de los puestos de permanencia y después de tres meses sin ganar. El equipo estaba en un estado muy depresivo y en 12 jornadas hemos conseguido darle la vuelta y ser el mejor equipo de este último tramo de la liga".