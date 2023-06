Doble accident mortal amb el tren

La primavera es va iniciar amb una reunió que causà una gran preocupació al govern de Madrid. El diari madrileny El Sol del 2 de març escrivia de la inquietud creada per la concentració de militars. La Voz deia que «acudieron numerosos elementos de los cuerpos de guarnición».

El mateix més fou notícia l’accident patit per la veïna d’Algímia d’Alfara, Elena Hernández Ayala. Va ser mortalment atropellada pel tren de mercaderies núm. 38 de la Linea Central de Aragón en el quilòmetre 253. Anava acompanyada per la neboda Consuelo Hernández Domingo de 16 anys. Esta última va patir ferides lleus en la cama, tal com arreplegava La Correspondencia de Valencia, en l’edició del 6 de març.

Una dona i un obrer van ser atropellats en Algímia i l'estació ferroviària de Sagunt

Entre les notícies municipals de la capital comarcal, cal esmentar que la justícia va donar la raó a Francisco Cambra Navarro perquè poguera desnonar l’Ajuntament que ocupava la seua casa situada en el poblat del Port. Allí tenia ubicada l’alcaldia pedània i l’escorxador. Feia un temps que no se li pagava.

Setmana Santa

A finals de mes se celebrà la Setmana Santa amb un destacat programa d’actes. La premsa esmentava els trens especials que van programar les companyies del Norte i Central de Aragón per a Divendres Sant. La primera va organitzar-ne un que eixia de València a les 12.50 hores i tornava a les 23 hores. La segona va preparar-ne un que va eixir de la capital a les 15 hores i regressava a les 22.30 hores. A més, va reduir el preu dels bitllets d’anada i tornada a 3,75 pessetes (1a classe), 2,80 pessetes (segona classe) i 1,70 pessetes (tercera classe). Els actes s’iniciaren a les 5 del matí amb el viacrucis. Seguidament, en l’església de Santa Maria, va fer el sermó Manuel Irurita, canonge de la catedral de València. A les tres de la vesprada es posà en marxa el cant dels oficis i posteriorment el sermó del Descendiment pronunciat per Juan Belda, beneficiat de Sant Martí de València. A les set de la vesprada, va començar la processó.

En eixe temps, es va registrar un nou accident relacionat amb el tren. Va succeir en l’estació de Sagunt. Allí fou atropellat i mort l’obrer Manuel Marco Martí, com reproduïa el 31 de març el periòdic Heraldo de Madrid.

Futbol

El futbol també va ser notícia. Jugà el Sagunto CF contra el CD Ruzafa en el camp del Gimnástico FC. Va empatar el partit a un gol. El corresponsal del diari El Pueblo va dir que l’únic que va actuar bé per part dels saguntins fou el porter. Segons la seua crònica del 5 d’abril, «empatar solamente se debe a la fatalidad, á los de delante en el remate á goal». Un altre partit fou el destacat pel diari El Sol el 8 d’abril. Destacà per la victòria de 6 gols a 2 del Sagunto FC al The Kurding FC de València.

La corporació de Sagunt, en la sessió del 23 d’abril i a instància del regidor Garcia Alcamí, va reprendre l’acord aprovat amb anterioritat per a instal·lar un rellotge al raval del Salvador. Digué que calia «la hora oficial para entrar y salir del trabajo en la barriada en donde están la mayor parte de los almacenes e industria»

Neteja de carrers

L’Ajuntament de Sagunt va fer un ban respecte a la neteja dels carrers. Però eixes i unes altres notícies formaran part del següent De cent en cent.