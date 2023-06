El festival Sagunt a Escena, organizado por Cultura de la Generalitat a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), llega a su 40 aniversario con una programación que tendrá lugar del 3 al 27 de agosto. La danza contemporánea, el teatro clásico, la música clásica, el flamenco, los títeres, el circo y la comedia tendrán su espacio, tanto en los grandes espectáculos del Teatro Romano, como en las calles y plazas de la ciudad con los espectáculos de acceso libre del Off Romà.

En la presentación del certamen, el alcalde en funciones de Sagunt, Darío Moreno, remarcó que "para el ayuntamiento, este festival es clave porque entendemos que la cultura es un eje básico de nuestro municipio, de nuestra historia y de nuestra forma de vivir". Asimismo, el socialista agradeció el trabajo de la organización del festival e insistió en que Sagunt a Escena apuesta por la "democratización de la cultura".

La delegada en funciones de Cultura, Asun Moll, afirmó que el festival "hace posible que año tras año personas de nuestra ciudad y de otros muchos lugares vengan a disfrutar de unas artes escénicas muy especiales, elegidas para poder ofrecer otra perspectiva del teatro, de la danza y de la música". La concejala de Compromís explicó que en esta edición, al igual que en la pasada, los espectadores podrán disfrutar de una hora gratuita de aparcamiento de la calle Doctor Palos enseñando el entrada a la representación teatral. Además, también repetirá el autobús lanzadera en los días de espectáculo del Off Romà.

Por su parte, la concejala de Turismo en funciones, Natalia Antonino, expresó que "desde hace 40 años, la ciudad de Sagunto y Sagunt a Escena han crecido de la mano. El festival nos ha puesto en el circuito escénico nacional, atrayendo a nuevos visitantes a descubrir nuestro patrimonio y la ciudad se ha volcado para brindar toda su hospitalidad con sus recursos gastronómicos y escénicos".

Edición especial

La socialista también explicó que, en conmemoración de una edición "tan especial", su delegación junto a Turisme Comunidad Valenciana han puesto en marcha un programa de promoción bajo el título 40 años detrás el escenario dentro de Més Escena a Sagunt, la programación que el ayuntamiento pone en marcha como complemento de la programación oficial. La pieza principal de esta iniciativa será un corto, que se estrenará en la semana previa a la inauguración del festival. El documental hará un repaso a los hitos de Sagunt a Escena contados por alguno de sus protagonistas, entre ellos la actual directora artística, Inma Expósito. Además, el consistorio va organizar unas visitas guiadas para mostrar otra perspectiva del festival.

La directora del certamen agradeció tanto a las administraciones públicas como a los colaboradores y patrocinadores, antes de destacar que "nosotros estamos ahora presentando la edición 2023, el 40 aniversario, pero también estamos con la mirada puesta en propuestas para 2024. Con esto quiero remarcar que el festival sucede durante unas pocas semanas al año, pero que durante 365 días trabaja un equipo enorme para hacerlo posible".

Teatro Romano

En el escenario del Teatro Romano de Sagunt actuarán las cantantes María José Llergo, Maria del Mar Bonet y Sandra Monfort. Asimismo, exhibirán sus últimas creaciones los premios nacionales Chevi Muraday (danza) y Andrés Lima (teatro), así como Magüi Mira, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

La inauguración de la edición de las cuatro décadas de Sagunt a Escena correrá a cargo de una versión con títeres de la tragedia del rey que no pudo escapar a su destino. El 3 de agosto, Bambalina Teatre Practicable estrena una nueva versión del mito de Edipo Rey de Sófocles con músicos, un coro en directo y un elenco ampliado del montaje original de la compañía valenciana liderada por Jaume Policarpo.

Andrés Lima ascenderá el 15 de agosto a la cumbre del enredo de Shakespeare con su adaptación de La comedia de los errores, para la que contará con un elenco liderado por Pepón Nieto. Mientras que Paco Mir presentará el 19 del mismo mes Las nubes, con Pepe Viyuela al frente de un montaje donde Aristófanes hace una crítica de la escuela socrática.

La travesía musical por el Mediterráneo de L’Arpeggiata y Maria del Mar Bonet llegará a Sagunt el 10 de agosto, en una coproducción de Sagunt a Escena con los festivales de Pollença y Torroella de Montgrí. Y el 16 arropará la puesta de largo del nuevo disco flamenco de María José Llergo, que será precedida en el escenario por el folk electrónico de la alicantina Sandra Monfort.

La programación en el Teatro Romano se completa con dos espectáculos de danza. Pandataria, el título de una nueva creación de Chevi Muraday, es una isla del archipiélago de las Pontinas en el mar Tirreno, donde exiliaban a las mujeres del imperio romano que no se adecuaban a las normas durante la época de la dinastía julio-claudia. El espectáculo llegará al Teatro Romano el 5 de agosto, con la actriz Cayetana Guillén Cuervo. El coreógrafo Josef Nadj reunirá, en cambio, a un grupo de ocho bailarines provenientes de Mali, Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso y los dos Congos para el estreno nacional de Omma el 24 de agosto.

Finalmente, la programación del Teatro Romano se cerrará el 26 de agosto, con Salomé, en la que Magüi Mira se apoyará en Belén Rueda para relatar la historia de la princesa que reclamó en un plato la cabeza de Juan el Bautista.

Más propuestas en el Off Romà

Las artes del movimiento también ocupan un espacio destacado en el Off Romà, un elemento distintivo del festival que año tras año acerca su programación alternativa a un público heterogéneo en diferentes puntos de Sagunt y con acceso libre.

El 17 de agosto, en la Casa dels Berenguer, Cristina Gómez representará De hueso y piel, un dúo que parte de la pieza de sala Anhel, ganadora de tres Premios de les Artes Escénicas Valencianas en 2022. La plaza Cronista Chabret será el 18 de agosto el escenario de la producción de danza de calle del Institut Valencià de Cultura Voràgine, donde Pepa Cases denuncia la impunidad de las agresiones sexuales.

La Glorieta también se convertirá en una carpa de circo al aire libre con las propuestas de las compañías Truca Circus, D. Moreno & C. Calleja y Capicua. Los primeros congregarán el 4 de agosto en Sopla! a cinco diábolos bailongos, un bosque de cuerdas, un duelo de bicis, unas pelotas con mucho ritmo y un helicóptero con pies y manos. Los segundos elevarán, el 11 de agosto, en Flotados un piano de cola a ocho metros de altura en una propuesta que conjuga música, danza, acrobacia, luces y video-proyecciones. Y los terceros agruparán el 13 de agosto en Nüshu a cinco mujeres acróbatas que trabajan, cosen, bailan, ríen y trepan.

Artes circenses

No obstante, las artes circenses se instalarán en otros tres puntos de la ciudad. Up Arte visitará el Auditorio del Triángulo Umbral el 20 de agosto con su pieza acrobática y de danza Desprovisto. El 23 y el 25 de agosto, el Centro Cívico acogerá, respectivamente, la propuesta íntima de Miguel Barreto y La Pequeña Victoria Cen Disculpa si te presento como que no te conozco y el encuentro entre un acróbata y un malabarista en Baktana, de Lazuz. Por último, el 27 de agosto, en la plaza Tarongers, XamPatito Pato construirá en So un universo delirante de teatro gestual habitado por un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso.

También prescinde de la palabra la Cia. Kimani, que el 9 de agosto, en la Glorieta, reflexiona sobre la obsesión por el culto al cuerpo con un tono poético, irónico y surrealista en Cospress.

En la recta final del festival hay drama histórico para concienciar sobre la repetición de los errores humanos y música para celebrar la vida en comunidad. El 25 de agosto, Eva Zapico dirige en el Auditorio del Triángulo Umbral el clásico de Shakespeare Coriolà, donde la tragedia convive con la sátira en el retrato del abuso de poder.

La guinda al 40 aniversario la pondrá, el 27 de agosto, en la Glorieta, una fusión de cumbia, reggae, rumba, folk y música de raíz valenciana a cargo del grupo El Diluvi, artífices de un mestizaje mediterráneo que se ha convertido en un éxito absoluto dentro y fuera del territorio.

Las Nereidas del futuro

La imagen de esta edición ha sido, en parte, creada mediante inteligencia artificial por el diseñador Eusebio López. El resultado transmite una visión de ensueño que se sumerge en la mitología de las Nereidas. En el centro de la imagen, destaca una mujer misteriosa y etérea, que emerge de las profundidades del mar Mediterráneo. Su figura serena se fusiona con el entorno acuático, simbolizando la conexión entre el mundo humano y el mundo de los sueños.

Las entradas para los grandes espectáculos del Teatro Romano ya están a la venta en https://saguntaescena.ivc.gva.es/es/ y en las taquillas físicas del Teatro Rialto y el Teatro Principal de València.