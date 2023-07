La mujer volverá a ser la protagonista indiscutible durante el último concierto de la XV edición del Ciclo de Música Valenciana y de Cámara “Vicent Garcés” de Faura, el próximo sábado, 29 de julio, a partir de las 23 horas. Concretamente, las mujeres instruidas y cantautoras de la edad media, que eran conocidas como “trobairitz”. Precisamente, bajo esa denominación se presenta el concierto que ofrecerá Mara Aranda en la plaza del Hostal. La cantante que es, además, directora del Centro Internacional de la Música Medieval, celebra 30 años sobre los escenarios con un repertorio lleno de contenido universal.

Con “Trobairitz” el espectador disfrutará de unas composiciones que no han perdido un ápice de actualidad, a pesar de que fueron escritas durante los siglos XII y XIII. Junto a estas, y acompañada por cuatro mujeres músicas, Mara Aranda presentará otros textos de los cuales no ha transcendido el autor, pero en los que no se descarta también la autoría de mujeres, que vieron en el anonimato una salida para librar a la historia el fruto de sus pensamientos, sentimientos y acciones a la sociedad del futuro.

Las voces y los instrumentos de las mujeres del siglo XXI harán reflexionar sobre el papel de la mujer en la Edad Media, incidiendo en que su rol no consistía únicamente en ser objetivo preciado de deseo en el amor cortés. En aquella sociedad hubo mujeres instruidas, como las trobairitz, con parte activa en el tablero de la vida cultural y literaria del sur de Francia, donde el occitano era la lengua vehicular de la poesía, y que llegó por el norte en Italia y Alemania y, por el sur, en España.

El concierto, que está patrocinado por el Servicio de Asistencia y Recursos Culturales del área de Cultura de la Diputación de València (SARC), "pone de relieve la importancia de estas melodías y cantos, ya que son el germen de todas las músicas que han venido después. Son un legado que ha sido custodiado durante más de diez siglos para poder compartirlas y cantarlas a todos y todas aquellas amantes de la historia, la cultura y la música en el siglo XXI", explicaban los prootores del concierto.

Referencia valenciana de la música histórica

Durante su trayectoria profesional, Mara Aranda ha investigado y cantado músicas de composición propia y también españolas, turcas, griegas, bizantinas, occitanas y músicas antiguas, medievales y sefardíes, que han dejado como resultado casi unos veinte discos propios, merecedores de premios y reconocimiento por parte de público y también de medios de comunicación especializados, tanto nacionales como internacionales. Es por eso, que está considerada la gran referencia valenciana en el ámbito de la música histórica.

Desde el 2019, dirige el Centro Internacional de la Música Medieval (CIMMedi) dedicado al estudio, interpretación, construcción de instrumentos y divulgación de las músicas medievales a través de ciclos de conciertos, jornadas y congresos, presentación de libros, festivales, residencias artísticas. Se trata, en definitiva, del primer centro nacional de formación continuada en las músicas de la edad mediana, desde el siglo V al XV.