La farmacéutica de Albalat dels Tarongers, Josefina Bellod, admite estar «muy emocionada» y sobre todo agradecida después de haber sido una de las 13 premiadas esta semana en la tercera edición de ‘Hacemos que las mujeres cuenten’, una iniciativa organizada por la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) con la colaboración de la Diputación de Valencia. «Yo era la que tenía que dar las gracias al pueblo de Albalat por todo lo que me han dado durante estos 44 años y, en vez de darlas yo, me las han dado ellos en forma de reconocimiento», adelantaba a Levante-EMV la galardonana.

Para Bellod, el premio fue toda una sorpresa. «Yo no sabía nada, fui engañada por una amiga médica que me dijo que la iban a premiar a ella y una vez allí, sentadas en el palco de butacas, me lo contó. No podía creérmelo, fue algo muy emocionante, porque detrás de todo esto estaban mis sobrinas y el Ayuntamiento de Albalat, a los que les estaré siempre agradecida», decía.

En cuanto al premio, asegura que es un «premio compartido. Hay muchas compañeras que se lo merecen; por eso, el mío es el de todas ellas también. El de todas las mujeres que han trabajado por dar un servicio público».

De sus más de cuatro décadas al frente de su farmacia en Albalat dels Tarongers, en la que aún está al frente, afirma que «ha sido un gustazo. He estado y estoy de lujo. He trabajado mucho, recuerdo guardias de día y noche, pero siempre tenía a la gente del pueblo a mi lado, acompañándome y eso no se paga con nada. Es muy reconfortante notar cómo me han querido y me quieren y yo a ellos», terminaba.

Bellod, que lleva 44 años al pie del cañón en Albalat dels Tarongers, recibió el galardón en un acto presidido por la vicepresidenta primera y responsable de Igualdad de la Diputació de València, Natàlia Enguix.

Enguix destacó «las trayectorias de mujeres hechas a sí mismas en disciplinas tan diferentes como la ciencia, la literatura, la música o el mundo empresarial, pero todas ellas coincidentes en la lucha por la Igualdad y con una tremenda implicación social y carisma en sus comunidades». El acto tuvo lugar en la sala Alfons el Magnànim de la Beneficència y contó con familiares de las premiadas y representantes de los ayuntamientos, que son «los que han propuesto la candidatura al reconocimiento de sus vecinas».