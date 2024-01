La maquilladora de efectos especiales de Port de Sagunt, Nelly Guimarás Sanjuan, ha ganado el premio Emmy a Mejor Maquillaje Prostético por su trabajo en la serie de HBO The Last of Us, serie de televisión estadounidense postapocalíptica que se estrenó el 15 de enero de 2023.

Guimarás ha conseguido el galardón como parte de un equipo de 6 profesionales. El alcalde de Sagunt, Darío Moreno ha agradecido a Nelly «por hacernos sentir parte de este premio internacional» y ha reconocido que «estábamos seguros de que tenía unas altísimas probabilidades de poderse traer este Emmy a casa». Por otro lado, ha añadido «estamos de enhorabuena por el talento de nuestra ciudad, el de una mujer profesional, valiente, que ha demostrado su altísimo nivel de excelencia». Por su parte, la concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha reconocido que, «además de ser una persona estupenda, se le nota dedicada a su trabajo, superprofesional, y muy implicada en todo lo que hace y en cómo vive. Soy admiradora suya, no solamente, de su trabajo, sino en lo personal». Además, ha expresado que «cuando la recibimos para darle ánimos y decirle ‘estamos contigo’, ya estábamos felices, porque solamente el hecho de llegar hasta ahí ya era una gran noticia, pero ahora ya, solo puedo darle la enhorabuena». Trayectoria El alcalde y la concejala recibieron el pasado 29 de diciembre a Nelly Guimarás para reconocer su trabajo y desearle suerte en la gala, después de conocer su nominación, de la que ya informó Levante-EMV. Ella, por su parte, en la visita, compartió su experiencia y trayectoria profesional en producciones de gran renombre de ámbito mundial, con el alcalde y la concejala. Este no ha sido el único reconocimiento que ha recibido Guimarás por su gran trabajo, ya en 2007 se trajo un Óscar bajo el brazo. Y es que esta joven francesa de padre gallego y madre aragonesa, fue una de las diez personas que formaron parte del equipo de la empresa DDT, responsable de los efectos especiales del Laberinto del fauno, última película de Guillermo del Toro, que obtuvo cinco estatuillas. La maquiladora tiene una amplia trayectoria a sus espaldas. Entre las películas en las que ha trabajado destacan Guardianes de la Galaxia (2014), Guerra Mundial Z (2013), Resident Evil: El capítulo final (2016); así como las españolas Camino (2008) y La monja (2005). Además, ha trabajado en las series Juego de Tronos y The New Pope. Los premios Emmy, son otorgados por la industria de la televisión estadounidense a las mejores producciones televisivas.