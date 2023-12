El trabajo de la maquilladora de Port de Sagunt, Nelly Guimaras Sanjuan, en la serie televisiva The Last of Us, ha sido reconocido con la nominación a los premios Emmy, otorgados por la industria de la televisión estadounidense a las mejores producciones televisivas. Una nominación en el área de Outstanding Prosthetic Makeup, que este viernes ha puesto en valor el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, con una recepción a la maquilladora, en la que también ha estado presente la concejala de Cultura, Ana María Quesada.

Este no ha sido el único reconocimiento que ha recibido Guimaras por su gran trabajo, ya en 2007 se trajo un Óscar bajo el brazo. Y es que esta joven francesa de padre gallego y madre aragonesa, fue una de las diez personas que formaron parte del equipo de la empresa DDT, responsable de los efectos especiales del Laberinto del fauno , última película de Guillermo del Toro, que obtuvo cinco estatuillas.

En el acto de este viernes, Moreno ha asegurado que es «un honor» tener en la ciudad a artistas como Nelly Guimaras y que «inevitablemente contigo también va una parte de nosotros a Los Ángeles, a los Emmy». El alcalde de Sagunt ha insistido en que en nuestra ciudad hay mucho talento y que «sobre todo necesitamos referentes, y si son referentes femeninos incluso mejor, por aquello de que todavía queda mucho por avanzar. Tu historia es inspiradora, anima a la gente a descubrir nuevos ámbitos y a ir un paso más allá». Moreno también ha destacado la «humildad» de Nelly Guimaras, todo y que está «trabajando a unas cotas de excelencia increíbles».

Esculpir personajes

Por otro lado, Ana María Quesada ha señalado que «los efectos especiales en los que trabaja no son los que podemos conocer realizados con ordenador, digitales. Les llaman maquilladoras porque se dedican a trabajar el maquillaje de todo ese mundo fantástico que incluye, cadáveres, monstruos, etcétera». En el caso concreto de Nelly Guimaras, «esculpe el personaje sobre la cara del actor, luego se hace el molde, se saca la copia, se pinta y luego se aplica en rodaje», ha añadido la concejala de Cultura, que apunta también que Nelly Guimaras actualmente trabaja más las fases de escultura, pintura y aplicación en rodaje.

Nelly Guimaras está nominada a los Emmy por su trabajo en la serie The Last of Us, pero tiene una amplia trayectoria a sus espaldas. Entre las películas en las que ha trabajado destacan Guardianes de la Galaxia (2014), Guerra Mundial Z (2013), Resident Evil: El capítulo final (2016); así como las españolas Camino (2008) y La monja (2005). Además, ha trabajado en las series Juego de Tronos y The New Pope.

The Last of Us , la serie de televisión estadounidense postapocalíptica por la que ha sido nominada se estrenó el 15 de enero de 2023 a través de HBO.