La Casa Romeu de Sagunt ha empezado la verdadera cuenta atrás para recuperar su antiguo esplendor y convertirse en un espacio público aprovechable.

Después de décadas de reivindicaciones, su adquisición municipal por 390.000 euros en 2020 fue el primer gran paso para rehabilitar ese edificio que se levanta desde hace más de dos siglos y medio en un punto neurálgico del núcleo histórico. Ahora, el ayuntamiento está a unos días de adjudicar por 534.000 euros las obras de adecuación, que empezarán por consolidar esta casa palacio de tres plantas, donde nació el héroe saguntino de la Guerra de la Independencia, José Romeu.

Desde el consistorio explican que "en un par de semanas se adjudicará el contrato y esperamos que en mes y medio empiecen las obras". La empresa Arko10 Obras y Servicios de Levante, será la encargada de hacerlas y dispondrá de 10 meses para acabarlas, con el principal objetivo de apuntalar las estructuras básicas y garantizar que el inmueble no llegue al estado de "ruina total" antes de ejecutar la intervención de rehabilitación y restauración de sus valores patrimoniales, según recoge el proyecto que ha servido de base para las obras que se iniciarán en breve.

Viviendas

La última intervención que se acometió en este inmueble de cerca de 1.000 metros cuadrados construidos, que también se utilizó para las actividades comerciales, se remonta a 1998, cuando la rehabilitación de la Casa Romeu para convertirla en viviendas recibió la licencia municipal y la autorización de la Generalitat. La actuación se inició, pero las obras se paralizaron y se enterraron administrativamente en 2010 no sin antes proceder "a la demolición de toda la tabiquería interior y el picado de las superficies de los muros de carga" que "lamentablemente" provocó "la pérdida de la mayoría de los revestimientos interiores, prácticamente la totalidad en planta baja".

Sin protección

En esta ocasión, según se precisa en el proyecto, las obras en el edificio no requieren permiso autonómico, al no contar el inmueble con ningún tipo de protección. De hecho, el expediente recoge que la antigua casa palaciega está incluida "en el precatálogo de bienes y espacios protegidos del término municipal de Sagunto de 2008", aunque "la ficha número 29 correspondiente a la Casa Romeu no tiene concluida su redacción y dicho documento no se encuentra aprobado".

En cualquier caso, el expediente añade que la zona en la que se levanta "es de protección arqueológica", así que las actuaciones requerirán de un seguimiento cuando se desarrollen en el subsuelo.

Posibles usos

Tras esta primera fase quedará todavía la segunda, que ya deberá tener en cuenta el uso que se le pretende dar al inmueble. Entre las posibilidades que se han planteado en los últimos tiempos se encuentran una casa museo en torno a la figura de Romeu, un archivo biblioteca con obras históricas y temáticas o un espacio destinado a poner en valor la obra de algunos insignes saguntinos como Joaquín Rodrigo o Bru i Vidal.