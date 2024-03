Arranca el ciclo de música sacra en Sagunt

La XX edición del ciclo de música sacra Sagunt in Excelsis, que organiza el departamento de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt, comienza este miércoles, 13 de marzo, y contará con cinco actuaciones gratuitas, que se desarrollarán hasta el 30 de este mismo mes.

La concejala de Cultura, Ana María Quesada, ha invitado «a la ciudadanía a que de nuevo volvamos a disfrutar estos conciertos». A su vez, ha remarcado que, aunque este este año se solapen un poco las festividades de Fallas con Semana Santa, se pueda «compaginar ese vivir las fallas con toda esa alegría y todo ese esplendor y toda la energía que desprende» a la vez que también se tenga «esos momentos de recogimiento, de pensar hacia dentro, de compartir y de escuchar a los demás y en este caso escuchando las voces y las músicas que trae Sagunt in Excelsis».

A la rueda de prensa han asistido los representantes de la Sociedad Musical Lira Saguntina, Manel Núñez y Enric Ariño, el director del Coro Almudàfer, Sergi Rajadell, y la directora del Coro Cantollano, Asunción Blom-Dahl. Asimismo, en este ciclo de música sacra colabora la vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura, la Diputació de València, el SARC (Servicio de asistencia y recursos culturales) y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música adscrito al Ministerio de Cultura.

El primer concierto de este ciclo será el día 13 de marzo a las 20 horas en la Iglesia de El Salvador y será a cargo del Coro de Cámara Cantollano, bajo la batuta de Asunción Bloom-Dahl, con el título Música in Pacem, que interpretará obras como Ave María de Andrea María; Ottavinim Laudate Dominum, de Mozart; y Ride the chariot, de William Henry Smith, entre otras. Su andadura desde entonces le ha llevado a abarcar un repertorio de lo más ambicioso: desde música a capella o en colaboración con diversas agrupaciones de cámara, hasta música sinfónico-coral (Réquiem y Misa de la Coronación, de W. A. Mozart; Gloria, de Vivaldi; Oratorio de Navidad, de J. S. Bach) o escénica (zarzuelas, musicales de Broadway...).

El día 20 se marzo tendrá lugar en la Iglesia de Begoña a las 20 horas el concierto titulado La dona i la mística en la música medieval, interpretado por Jota Martínez y Carmen Botella. Este dúo nace con la intención de adentrarse en el misticismo femenino de la Edad Media, de la mano de compositoras como Hildegarda de Bingen, Herrada de Landsberg, Heloise De Argenteuil y Kassia, entre otras. También prestan atención a manuscritos como por ejemplo el Códice de las Huelgas, las Cantigas de Santa María de Alfonso X, el Sabio, y el Laudario di Cortona. Todo esto para dar una visión propia e intimista del papel de la mujer medieval como compositora, mística y creadora de vida y de fe. Así, interpretarán Alabamos Tu Gran Misericordia, Oh Cristo, de Kassia; Quia ergo Femina, Antífona, de Hidergarda de Bingen y Madre de Deus, ra por ós, Cantigas para las fiestas a María, de Alfonso X, entre otras obras.

Carácter local

El Coro Almudàfer, dirigido por Sergi Rajadell, llevará a cabo el 24 de marzo en la Parroquia Vírgen del Carmen a las 19 horas Réquiem i obras corales de John Rutter. La Asociación Coral Almudàfer nació en el año 1995 por iniciativa de los padres de los alumnos de la Escuela de Música de la Asociación Funcasocial de Puerto de Sagunto para fomentar el canto coral como medio cultural de comunicación y entendimiento y las actividades asociadas, mantener contactos, intercambios y colaboraciones con otras agrupaciones similares dentro y fuera de España y recuperar el patrimonio coral valenciano. En este concierto interpretarán obras como All bells in Paradise, Look at the world y Réquiem, entre otras.

Passió. La gran música polifónica de Tomás Luis de Victoria i els seus contemporanis per Quaresma i Setmana Santa tendrá lugar el día 26 de marzo en la Iglesia del Buen Suceso las 19 horas a cargo de Ensemble Fontegara bajo la batuta de director Raúl Mallavibarrena, que está formada por reconocidos especialistas en la interpretación de la música antigua con instrumentos de época. En el programa del concierto destacan nombres como Juan Gutiérrez de Padilla, Claudio Monteverd y Fiovanni Pierluigi da Palestina, entre otros.

El 30 de marzo a las 20 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo, la Orquesta de la Sociedad Musical Lira Saguntina dirigida por Ramón Zacarías junto con la Coral polifónica Benicalaf dirigida por Manel Chust interpretarán Recopilación de Música Sacra en Sagunt in Excelsis. La Orquesta nace en 1986 siendo inicialmente una agrupación de cámara y como resultado de la incorporación de la enseñanza de instrumentos de cuerda, un año antes, en la escuela de música de la Sociedad. La Coral Polifónica Benicalaf nace en 1989, bajo la Sociedad Juventud Musical de Faura, con motivo de la celebración del día de Santa Cecilia. Las agrupaciones interpretarán Allegro assai de la Sinfonía núm 26, de Haydn; Ave verum corpus Kv. 618, de Mozart; y Angus Dei, de Bizet, entre otras obras.