¡Vuelve el Concurso de Microcuentos de Levante-EMV en Morvedre!

La delegación de Levante-EMV en El Camp de Morvedre ha vuelto a organizar su Concurso de Microrrelatos.

La convocatoria llega este año a su XV edición con un tema de mucha actualidad que se presta a reflexionar, ya que supone todo un desafío ambiental, social y económico a nivel mundial: La sequía.

Podrá participar el alumnado de 3º a 6º de primaria que curse estudios en centros educativos de la comarca y habrá una categoría especial para alumnos con capacidades intelectuales diferentes, sin límite de edad.

Para incentivar la capacidad de síntesis, deberán ser textos redactados con un máximo de 75 palabras, ya sea en castellano o valenciano.

Por cada curso y categoría se ofrecerán fantásticos regalos y un diploma acreditativo, así como un lote para el colegio desde donde más originales se remitan.

Además, los relatos ganadores se publicarán en la edición comarcal impresa y en la web.

Los textos se podrán enviar como fecha límite hasta el 30 de abril por correo electrónico, preferiblemente en formato Word, a levante.concursomorvedre@epi.es o en correo convencional a nuestra delegación en Sagunt, en la calle Camí Reial, 40, 1º. Los originales deberán incluir el número de DNI del padre, madre o tutor, para acreditar su consentimiento a toda la difusión del premio, pero aquí os detallamos las bases:

XV CONCURSO DE MICROCUENTOS DE LEVANTE-EMV

1. El XIV Concurso de Microcuentos de Levante-EMV de El Camp de Morvedre pretende estimular la creación literaria entre los más pequeños. En esta décimo cuarta edición el tema elegido ha sido “la Sequía”.

2. Podrán participar todos los alumnos que cursen sus estudios de 3º a 6º de Primaria en colegios de El Camp de Morvedre y cuyos textos cumplan los requisitos marcados por Levante-EMV. No se admitirán aquellos que envíen datos incompletos o ilegibles.

3. Se admitirán textos originales e inéditos redactados en valenciano y castellano, en la medida de lo posible, escritos en formato Word. Los originales no deberán sobrepasar las 75 palabras. También se podrán recibir relatos realizados por alumnos con necesidades especiales, que siempre obtendrán un reconocimiento a la participación y concursarán en su particular categoría.

4. El plazo de presentación de originales finalizará el 30 de abril. No se admitirán los originales recibidos con posterioridad a esta fecha.

5. Un jurado formado por escritores y periodistas será el encargado de elegir los mejores textos.

6. Los relatos ganadores se publicarán en la edición comarcal de El Camp de Morvedre, en la página semanal de Enseñanza, que se publica los miércoles en la edición de Camp de Morvedre de Levante- EMV. En dicha publicación se incluirá el nombre del autor, curso y colegio donde realiza los estudios.

7. Mecánica del concurso:

A. Los alumnos podrán enviar los textos, en la medida de lo posible, en formato Word, por correo electrónico o correspondencia convencional antes del 30 de abril, especificando su nombre, curso y colegio donde realizan sus estudios. Aquellos alumnos que no puedan enviarlos, también podrán pedir que Levante-EMV los recoja en su colegio. Los microcuentos que no sean enviados por correo electrónico deberán presentarse, en la medida de lo posible, en formato Word.

B. Los textos deberán ir acompañados del nombre completo del escolar y D.N.I. del padre, madre o tutor legal del menor y la firma que acredite su consentimiento a la participación, que deberá hacerse constar de forma expresa, en el sentido de aceptar la participación y las bases del concurso. Solo se podrá obviar este trámites si los textos los envían desde los colegios y estos, previamente, cuentan con autorización de los padres para que sus hijos participen en todas las actividades que el centro estime oportunas.

8. Premios:

Categoría A: Alumnos que estudian 6º de primaria

Para originales en castellano y valenciano:

1er premio: Regalos ofrecidos por la empresa Sel Sel , + libro Alba editorial+ regalos levante + entrada Kinépolis

2º premio: Regalos ofrecidos por la empresa Todojuguete, + libro Alba editorial + entrada Kinépolis

3º premio: libro Alba editorial y un detalle una manta ofrecida por Sel Sel.+ entrada Kinépolis

Categoría B: Alumnos que estudian 5º de primaria

Para originales en castellano y valenciano:

1er. premio: Regalos ofrecidos por la empresa Sel Sel, + libro Alba editorial + obsequios Levante + entrada Kinépolis

2º premio: Regalos ofrecidos por la empresa Todojuguete, + libro Alba editorial + entrada Kinépolis

3º premio: Regalos ofrecidos por la empresa Sel Sel + libro Alba editorial+ entrada Kinépolis

Categoría C: Alumnos que estudian 4º de primaria

Para originales en castellano y valenciano:

1er premio: Regalos ofrecidos por la empresa Sel Sel, + libro Alba editorial+ obsequios Levante+ entrada Kinépolis

2º premio: Regalos ofrecidos por la empresa Todojuguete, + libro Alba editorial + entrada Kinépolis

3º premio: Regalos ofrecidos por la empresa Sel Sel , + libro Alba editorial+ entrada Kinépolis

Categoría D: Alumnos que estudian 3º de primaria

Para originales en castellano y valenciano:

1er premio: Regalos ofrecidos por la empresa Sel Sel, + libro Alba editorial + obsequios Levante + entrada Kinépolis

2º premio: Regalos ofrecidos por la empresa Todojuguete, + libro Alba editorial + entrada Kinépolis

3º premio: Regalos ofrecidos por la empresa Sel Sel, + libro Alba editorial + entrada Kinépolis

Premio especial al colegio que más textos envíe, en relación a su número de alumnos

Premio especial a los tres mejores relatos de alumnos con necesidades especiales, en castellano y valenciano: un lote adecuado a cada edad y perfil, además de un regalo ofrecidos por la empresa Sel Sel, para los dos mejores cuentos + libro Alba editorial

9. La entrega de premios se realizará en una fecha que se comunicará oportunamente en Levante-EMV

No podrán participar aquellas personas que estén vinculadas por relación familiar con Levante-EMV y/o con las empresas patrocinadoras.

11. Levante-EMV garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. Los datos de carácter personal básicos para la identificación de los concursantes se incorporarán a los ficheros de Editorial Prensa Valenciana, S.A. y serán tratados dentro del marco de la finalidad de efectuar y gestionar el concurso descrito a través de las presentes bases. El destinatario y responsable del fichero es Editorial Prensa Valenciana, S.A. con domicilio en Calle Traginers, nº 7, 46014 Valencia, donde el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición al tratamiento de los mismos.

XV CONCURS DE MICROCONTES DE LEVANTE-EMV

1. El XVconcurs de Microcontes de Levante-EMV de El Camp de Morvedre pretèn estimular la creació literària entre els mes xicotets. En aquesta edició el tema triat ha sigut « La Sequera»

2. Podran participar tots els alumnes que cursen els seus estudis de 3r a 6é de Primària en col·legis del Camp de Morvedre i els textos del qual complisquen els requisits marcats per Levante-EMV. No s'admetran aquells que envien dades incompletes o il·legibles.

3. S'admetran textos originals i inèdits redactats en valencià i castellà, en la mesura que siga possible, escrits en format Word. Els originals no hauran de sobrepassar les 75 paraules. També es podran rebre relats realitzats per alumnes amb necessitats especials, que sempre obtindran un reconeixement a la participació i concursaran en la seua particular categoria.

4. El termini de presentació d'originals finalitzarà el 30 d’ abril. No s'admetran els originals rebuts amb posterioritat a aquesta data.

5. Un jurat format per escriptors i periodistes serà l'encarregat de triar els millors textos.

6. Els relats guanyadors es publicaran en l'edició comarcal del Camp de Morvedre, en la pàgina setmanal d'Ensenyament, que es publica els dimecres en l'edició de Camp de Morvedre de Levante-EMV. Aquesta publicació iclourà el nom de l'autor, curs i col·legi on realitza els estudis.

7. Mecànica del concurs:

A. Els alumnes podran enviar els textos, en la mesura que siga possible, en format Word, per correu electrònic o correspondència convencional abans de el 30 d’abril, especificant el seu nom, curs i col·legi on realitzen els seus estudis. Aquells alumnes que no puguen enviar-los, també podran demanar que Levante-EMV els reculla en el seu col·legi. Els *microcuentos que no siguen enviats per correu electrònic hauran de presentar-se, en la mesura que siga possible, en format Word.

B. Els textos hauran d'anar acompanyats del nom complet de l'escolar i D.N.I. del pare, mare o tutor legal del menor i la signatura que acredite el seu consentiment a la participació, que haurà de fer-se constar de manera expressa, en el sentit d'acceptar la participació i les bases del concurs. Només es podrà obviar aquest tràmits si els textos els envien des dels col·legis i aquests, prèviament, compten amb autorització dels pares perquè els seus fills participen en totes les activitats que el centre estime oportunes.

8. Premis:

Categoria A: Alumnes que estudien 6é de primària

Per a originals en castellà i valencià:

1r premi: Regals oferits per l’empresa Sel Sel + llibre Alba editorial+ regals levante + entrada Kinépolis

2n premi: Regals oferits per l’empresa Todojuguete + llibre Alba editorial + entrada Kinépolis

3r premi: Regals oferits per l’empresa Sel Sel , + llibre Alba editorial + entrada Kinépolis

Categoria B: Alumnes que estudien 5é de primària

Per a originals en castellà i valencià:

1r premi: Regals oferits per l’empresa Sel Sel + llibre Alba editorial+ regals Levante + entrada Kinépolis

2n premi: Regals oferits per l’empresa Todojuguete + llibre Alba editorial + entrada Kinépolis

3r premi: Regals oferits per l’empresa Sel Sel, + llibre Alba editorial+ entrada Kinépolis

Categoria C: Alumnes que estudien 4t de primària

Per a originals en castellà i valencià:

1r premi: Regals oferits per l’empresa Sel Sel, + llibre Alba editorial + regals Levante + entrada Kinépolis

2n premi: Regals oferits per l’empresa Todojuguete, + llibre Alba editorial + entrada Kinépolis

3r premi: Regals oferits per l’empresa Sel Sel, + llibre Alba editorial + entrada Kinépolis

Categoria D: Alumnes que estudien 3r de primària

Per a originals en castellà i valencià:

1r premi: Regals oferits per l’empresa Sel Sel, + llibre Alba editorial+ regals Levante + entrada Kinépolis

2n premi: Regals oferits per l’empresa Todojuguete, + llibre Alba editorial + entrada Kinépolis

3r premi: Regals oferits per l’empresa Sel Sel, + llibre Alba editorial + entrada Kinépolis

Premi especial al col·legi que més textos envie, en relació al seu nombre d'alumnes.

Premi especial als tres millors relats d'alumnes amb necessitats especials, en castellà i valencià: un lot adequat a cada edat i perfil, a més d’un regal oferit per l'empresa Sel Sel, per als dos millors contes+ llibre Alba editorial

9. El lliurament de premis es realitzarà en una data que es comunicarà oportunament en Levante-EMV

No podran participar aquelles persones que estiguen vinculades per relació familiar amb Levante-EMV i/o amb les empreses patrocinadores.

11. Levante-EMV garanteix el compliment de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades de caràcter personal bàsics per a la identificació dels concursants s'incorporaran als fitxers d'Editorial Premsa Valenciana, S.A. i seran tractats dins del marc de la finalitat d'efectuar i gestionar el concurs descrit a través de les presents bases. El destinatari i responsable del fitxer és Editorial Premsa Valenciana, S. a. amb domicili en Carrer Traginers, núm. 7, 46014 València, on el titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació i oposició al tractament d'aquests.