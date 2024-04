El mantenimiento de las playas enfrenta a gobierno y oposición en Sagunt

"La ignorancia es muy atrevida e irresponsable". Así reacciona el concejal de Playas de Sagunt, Roberto Rovira, a las críticas vertidas desde el PP por la falta de mantenimiento del litoral "durante los 365 días del año", en palabras de la portavoz municipal, Maribel Sáez. La popular considera "indignante" que solo se adecenten los arenales en periodo estival y lamenta "el estado de abandono", así como "la falta de servicios mínimos", especialmente en épocas festivas como las superadas recientemente.

El PP añade que "no podemos hablar de récord de turistas en Semana Santa y que las playas presenten un estado insufrible para la ciudadanía y los visitantes". Sáez no pone en duda la "magnífica labor" de los técnicos del departamento y localiza el problema "en que no reciben órdenes de nuestro alcalde -Darío Moreno- y el concejal de Playas", una muestra más, añade, de la "dejadez absoluta del equipo de gobierno".

A este respecto, la portavoz municipal insiste en que "es evidente que las pequeñas cosas necesarias para el buen estado de la ciudad no se realizan" e invita a "fijarse en Canet d'en Berenguer, donde sí mantienen con cariño la playa durante los 365 días del año".

Lavapiés, pasarelas y balizamiento

Sobre el litoral saguntino, Sáez precisa sobre sus críticas que "los lavapiés están en un estado nefasto, apenas hay cuatro pasarelas puestas y no podemos permitirnos la más mínima falta de seguridad con las boyas de balizamiento, que delimitan las zonas de baño y navegación, en la medida en que la considerable afluencia de bañistas se adelanta cada vez más".

Lavapiés sin funcionar en la playa del Port de Sagunt. / Levante-EMV

El delegado de Playas muestra su extrañeza frente a estas acusaciones, ya que "el PP ha gestionado el departamento y sabe perfectamente que lo que está mal en nuestras playas es mayoritariamente competencia de la Generalitat". En ese caso se encuentran los lavapiés e incluso los juegos infantiles, elementos sobre los que Rovira desvela que "la falta de previsión del nuevo Consell ha hecho que estén sin contrato de mantenimiento".

Precinto de un tobogán

De esta forma, el Ayuntamiento de Sagunt ha tenido que precintar uno de los toboganes de la playa del Port, que está roto y provocó un corte en una niña. Fue después de trasladar la necesidad de arreglarlo al servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat, cuando este departamento reconoció, esta misma semana, que el mantenimiento de los elementos de las playas no tiene todavía el contrato adjudicado.

Sobre el balizamiento, Rovira explica que "no se puede poner hasta que la Demarcación de Costas aprueba el plan de temporada, que suele ser en abril o mayo", aunque, en cualquier caso, explica que "también sería una irresponsabilidad hacerlo antes, porque cualquier temporal podría destrozar toda la instalación".

Este es también el caso de las pasarelas de acceso, sobre las que el concejal de EU-Podem añade que "lo que debería preocuparnos es porque la Generalitat todavía no nos las ha dado este año, cuando siempre se suministran desde Turisme Comunitat Valenciana".

