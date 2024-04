Crece en Gilet el grupo de ediles no adscritos

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gilet, Carmen Gómez, ha dejado su agrupación para pasarse al grupo de los no adscritos. Gómez alegaba "discrepancias internas con el partido y falta de apoyo". A esto se suma un "nulo entendimiento" con su compañera, Isabel Guillem, la otra concejal de Vox y número dos de la lista, un problema que viene de meses y que ya se había escenificado en varios plenos, con rupturas de la disciplina de voto y la distancia física entre ellas en la mesa del plenario, para evitar sentarse juntas.

Gómez explicaba a Levante-EMV que el problema ya surge a la hora de elaborar las listas. "Yo hice mi propio equipo y a ella me la impusieron desde el partido. En un principio acepté, pero a medida que han ido pasando los meses y hemos trabajado juntas temas de gestión, me he dado cuenta de que tenemos formas muy distintas de hacer política".

En cuanto al partido, "yo he necesitado que me ayudaran en muchas ocasiones y no he encontrado respuesta, ni en la dirección de Valencia, ni en la de Madrid", relataba. "Esto me llevó a solicitar mi baja del partido, mi baja de afiliada, renuncia de la que no he obtenido respuesta", adelantaba a este diario. Trámite que realizó en el mes de agosto, "a partir de ahí dejé de pagar las cuotas, pero parece ser que eso no les ha importado, ellos solo querían que Vox mantuviera dos concejales en Gilet", añadía. Para ser exactos, aclaraba, desde mi renuncia, "solo recibí una llamada de mi partido en diciembre y fue para reprocharme que había votado a favor los presupuestos del PSOE, a lo que contesté que por encima de las siglas estaba Gilet y el bien de sus vecinos".

"La situación ya era inaguantable, mi visión política de las cosas distan mucho de las de Vox en la actualidad. Yo me afilié por convicción, pero una vez dentro me he dado cuenta de que el partido está muy radicalizado, con posiciones muy a la derecha que no responden a lo que nos contaron cuando formamos la candidatura y decidimos presentarnos a las elecciones".

No adscritos

Por otro lado, la concejala del Grupo de los no adscritos ha querido responder a las acusaciones de transfuguismo que ha tenido que soportar en los últimos días, que incluían además la petición de dejar su acta de concejal. "La gente me ha votado para que trabaje por ellos y eso es lo que voy a hacer y ya estoy haciendo; cumplir con mi compromiso de trabajar por el pueblo de Gilet y sus vecinos y desde luego, ni unas siglas, ni un partido está por encima de esto", afirmaba.

Con esta edila, ya sin dos los concejales que han pasado a las filas del grupo de No adscritos en GiIet, ahora ella y anteriormente Salvador Torrecillas, ex edil del PP, quien tomó la decisión de dejar el grupo popular a tan solo cinco meses después de tomar posesión. Este lo justificaba en "la falta de apoyo" de su partido. Cabe recordar que Torecillas recibió amenazas de muerte que denunció ante la Guardia Civil tras su anuncio de dejar el Partido Popular.

La incorporación de estos dos ediles al grupo de los NO adscritos ha generado más estabilidad al Partido Socialista, que gracias a estos dos votos se garantiza la mayoría y el sacar buena parte de los puntos del pleno adelante. Sin embargo, hay que recordar que en temas tan importantes como los presupuestos 2024, los socialistas contaron con el voto a favor de Vox y del PP, como ya publicó Levante-EMV,además del voto de Torecillas.

Respecto a la estabilidad, el alcalde, Salva Costa (PSOE) matizaba que "la política trata de personas y no de siglas. Desde que entré en este ayuntamiento ya dije que las siglas las dejábamos a un lado para centrarnos en trabajar por Gilet y por nuestros vecinos".

Suscríbete para seguir leyendo