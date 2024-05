Estivella urge una pronta intervención en la fonda de Barraix ante su lamentable abandono

El Ayuntamiento de Estivella ha vuelto a interpelar a la diputació para que "tome interés" en la recuperación de la Fonda de Barraix, que aumenta por momentos su deterioro y su riesgo de desprendimientos . Después de la palabra por parte del nuevo diputado de Administración general, Ricardo Gabaldón, de visitar la zona, tras la reunión mantenida entre ambas partes a finales del año pasado, los meses transcurren y por ahora, no ha habido respuesta más allá de cuestiones de agenda que impiden esta cita en Estivella. Tras posponer la visita a febrero y luego a marzo, lo cierto es que esta no se ha producido. Desde la entidad provincial aseguran que, en breve, "la delegación de Proyectos Técnicos se pondrá en contacto con el Ayuntamiento de Estivella para formalizar el encuentro en el que poder abordar el asunto", por ahora sin fecha.

El objetivo de este encuentro es formalizar un convenio de colaboración con la diputació para sacar del olvido este conjunto patrimonial. Un acuerdo que se viene intentando desde el pasado mandato político, cuando el alcalde, Rafa Mateu, arrancó el compromiso del que fuera diputado de Administración de Patrimonio, Andreu Salom, quien recorrió la zona junto al mandatario y mostró su conformidad con la puesta en marcha de un proyecto de recuperación. Sin embargo, nada hay por escrito y todo quedó en un acuerdo verbal.

Vista de la fonda de Barraix / Dani Tortajada

Nuevos intentos

Ahora, el nuevo alcalde, Francesc Mateu, quiere hechos y no palabras y está dispuesto a "insistir lo que haga falta para que el proyecto de recuperación de la Fonda de Barraix sea una realidad". Una iniciativa con la que esperan reactivar la economía local y atraer de nuevo a los turistas y visitantes, como lo atrajo esta hospedería que fue centro de veraneo de familias adineradas a principios del siglo XX y de personalidades del mundo de la cultura como Blasco Ibáñez, cuentan los lugareños.

Ante la iniciativa municipal de querer rescatar el complejo, ya ha habido una empresa que ha presentado una alternativa en el ayuntamiento para darle un nuevo uso a la fonda. Tal y como han adelantado desde el mismo consistorio, se trata de un proyecto relacionado con salud mental, "que debemos estudiar", avanzaba el alcalde. Aunque en principio, el uso que querían darle al conjunto dista bastante de este.

Tanto este gobierno como el anterior coinciden en que la fonda recupere su esencia como hospedería, de ahí que parte de la misma quiera destinarse a alojamientos rurales, casa rural, albergue etc. La masía dispone de 10 habitaciones dobles, pero, además, tiene tres o cuatro salas grandes que se pueden acondicionar como dormitorios, con literas, dando cabida a casi 50 personas, adelantaban desde la administración local. La diferencia estriba en que uno era más partidario de convertir el complejo en un centro de interpretación de la naturaleza que, permita dar a conocer todo el entorno de la Sierra Calderona y el alcalde actual sería partidario de darle un uso más cultural. Un espacio que contemplase una exposición permanente que hable de la historia del lugar, sus orígenes, el entorno... aunque no cierra la puerta a que sea un centro de interpretación natural. Ahora, solo falta conocer la opinión de diputación, propietaria del complejo, y saber si hay voluntad o no de actuar.

Esta masía, ubicada en un enclave natural de 30.000 metros cuadrados, en pleno corazón de la Sierra Calderona y a pocos metros del pico del Garbí, lleva años abandonada, siendo pasto de actos vandálicos que la han dejado en un estado lamentable, por lo que "urge una pronta actuación", terminaban desde el ayuntamiento.

