Pues sí, señores, sí, ese muchacho de San Sebastián de los Reyes, ese jinete impresionante, de 25 años, ese pequeño campeón que fue de Moto3, ese chico ‘satélite’, ese piloto privado, ese mozo de Madrid que Ducati despreció (o casi) para ser este año el compañero del campeón del mundo, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia, ha conseguido la proeza, de momento (aún queda la carrera de este domingo, 18.00 horas DAZN), de estirar, de llevar, de ralentizar la decisión del título de campeón del mundo de MotoGP hasta el último fin de semana de noviembre, en Cheste (Valencia), donde se celebrará el último gran premio de la temporada.

¿Y cómo lo ha conseguido? Pues muy sencillamente o no, no, perdón, con muchísima dificultad, pero lo ha logrado siendo el más rápido de todos y, sobre todo, teniendo un corazón a pruebas de bombas, una mente privilegiada, que le permite superar la caída en Mandalika, el error en la elección del neumático trasero en Australia y unos mas entrenamientos en Qatar, para salir hoy desde la segunda fila, casi emparejado a su rival Bagnaia, y protagonizar, esta vez sí, la mejor minicarrera de la temporada. ¡Ojito! porque ‘Martinator’ ha ganado ocho carreras al ‘sprint’ por solo cuatro del líder y preferido de Ducati.

"No temo a nadie"

La carrera de este sábado, cuya impresionante victoria le ha permitido a Martín sumar 12 puntos y quedar, de momento, a 7 de Bagnaia, que acabó quinto, impedirá que el italiano se proclame campeón este domingo aunque gane y sume 25 puntos y aunque Martín se caiga o no puntúe. El Mundial, insisto, llega vivo al último fin de semana de Valencia de la próxima semana, gracias, repito, a la impresionante carrera de ‘Martinator’.

“Si estoy bien, si no me equivoco, si adquiero mi ritmo, no temo a nadie y menos a Bagnaia y mucho menos a las otras Ducati”, había dicho Martín cuando protagonizó unos ensayos flojitos el viernes y en la mañana del sábado. Y, sí, Martín no teme a nadie y menos a sus poderosos compañeros de la firma de Borgo Panigale, a los que este sábado ha derrotado por todo lo alto relegando a Fabio Di Giannantonio a la segunda plaza, a Luca Marini a la tercera, a Àlex Márquez a la cuarta y ¡ojito! a Bagnaia, a la quinta.

Bagnaia, que salía desde la segunda fila, dejó que Marini y el hermanísimo se peleasen durante las tres primeras vueltas cuando él calentaba neumáticos. Luego, ya en su sitio, en su ritmo, superó a Marc Márquez, superó a Marini, superó a Àlex, superó a Bagnaia y se colocó líder de la carrera, de la minicarrera de los sábados, cuando se superado el ecuador de la misma.

Mucho ritmo

Y, a partir de ahí, mando, determinación, coraje, ciencia, habilidad, corazón, rabia, inteligencia y, sobre todo, poder, manos, estabilidad y ritmo, mucho ritmo, gran ritmo, uno incapaz de ser seguido por las demás Ducati, que volvieron a copar el podio de Doha, Losail.

“Parecía que sufría ¿no?, cuando ‘Diga’ (Fabio Di Giannantonio) se acercó mucho, mucho, a mi colín, pero yo tenía guardadas dos decimitas y no lo digo, no, con chulería, sino sabiendo lo que digo, pues me había reservado algo por si alguien trataba de complicarme la vida, la última vuelta e, incluso, la victoria”, contó Martín ante el micrófono de Dorna TV.

“No está siendo un fin de semana fácil, nada es fácil en esta vida y menos en esta profesión nuestra donde debes codearte y superar a campeones como ‘Pecco’ o Marc y a grandísimos pilotos de MotoGP, pero estamos peleando para llegar con ilusión a Valencia y tratar de llevarnos el título grande, que es el mayor premio al que todos podemos aspirar”, señaló ‘Martinator’, que suma 410 puntos por 417 de Bagnaia, cuando restan por disputarse tres carreras y aún hay 62 puntos.

Mundial de pilotos

1. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia, Ducati), 417 puntos

2. Jorge MARTÍN (España, Ducati), 410

3. Marco BEZZECCHI (Italia, Ducati), 323

4. Brad BINDER (Suráfrica, KTM), 257

5. Johann ZARCO (Francia, Ducati), 200.