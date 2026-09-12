Los 10 Días Kia regresan en septiembre con descuentos en toda la gama

Septiembre marca el regreso a la rutina, pero también puede ser el momento de estrenar coche. Del 10 al 21 de septiembre, los concesionarios Kia celebran una nueva edición de los 10 Días Kia, una campaña que llega con descuentos adicionales en la gama Kia y propuestas para diferentes necesidades y estilos de conducción.

La campaña pone el foco en una gama que reúne coches urbanos, SUV, modelos híbridos, híbridos enchufables y vehículos 100% eléctricos, con alternativas para quienes buscan un coche para moverse por la ciudad, necesitan más espacio para la familia o quieren dar el salto a la movilidad electrificada.

10 Días Kia: una oportunidad para encontrar el coche que encaja contigo

No todos los conductores buscan lo mismo. Mientras algunos priorizan las dimensiones compactas para moverse y aparcar en ciudad, otros necesitan espacio, tecnología y versatilidad para afrontar tanto los trayectos diarios como las escapadas de fin de semana.

En ese abanico de necesidades se mueve la gama Kia, que durante los 10 Días Kia presenta diferentes alternativas.

Kia Picanto y Kia Stonic: opciones para el día a día

Para quienes buscan un coche compacto y práctico para moverse por entornos urbanos, el Kia Picanto es una de las opciones de la gama. Sus dimensiones facilitan los desplazamientos por ciudad y las maniobras de aparcamiento.

Quienes prefieren una posición de conducción más elevada y el carácter de un SUV pueden encontrar en el Kia Stonic una alternativa que combina unas dimensiones contenidas con mayor versatilidad para el día a día y las escapadas.

Kia Seltos y Kia Sportage: SUV para todos los planes

El segmento SUV concentra buena parte de las alternativas de Kia. El Kia Seltos apuesta por un diseño robusto y contemporáneo y por la versatilidad necesaria para combinar los desplazamientos urbanos con los viajes y escapadas.

Por su parte, el Kia Sportage reúne diseño, tecnología, espacio y diferentes opciones de motorización en una propuesta pensada para quienes buscan un vehículo capaz de adaptarse a situaciones muy diferentes.

De lunes a viernes, para desplazarse por Valencia o para una escapada improvisada: el Sportage está planteado como un SUV preparado para acompañar diferentes ritmos de vida.

Kia Sorento: más espacio para las familias

Cuando aumentan los integrantes de una familia, también lo hacen las necesidades de espacio. El Kia Sorento apuesta precisamente por la amplitud, el confort y la tecnología, con versiones de hasta siete plazas.

Es una alternativa pensada para quienes necesitan transportar más pasajeros y equipaje sin renunciar al diseño y al confort durante los desplazamientos.

Kia Niro y Kia EV3: alternativas electrificadas

La electrificación también tiene un papel protagonista dentro de la gama Kia.

El Kia Niro ofrece diferentes opciones de electrificación y combina eficiencia, espacio y tecnología en un SUV compacto orientado a quienes buscan una alternativa para una nueva forma de entender la movilidad.

Para quienes quieren dar el paso al coche 100% eléctrico, el Kia EV3 combina diseño y tecnología con una amplia autonomía y una propuesta pensada tanto para los desplazamientos cotidianos como para los viajes.

La familia de vehículos eléctricos de Kia continúa además creciendo con propuestas dirigidas a diferentes necesidades y estilos de conducción.

Kia XCeed y Kia K4: diseño para quienes buscan algo diferente

La gama Kia también cuenta con alternativas para quienes conceden especial importancia al diseño y buscan salir de lo convencional.

El Kia XCeed combina una estética deportiva con una posición de conducción elevada y un interior amplio y confortable.

El Kia K4, por su parte, apuesta por una silueta dinámica y un interior concebido para disfrutar de los desplazamientos, con una propuesta diferente dentro de la gama.

¿Cuándo son los 10 Días Kia?

Los 10 Días Kia se celebran del 10 al 21 de septiembre en los concesionarios Kia, que durante estas fechas ofrecen descuentos adicionales en la gama.

Es una oportunidad para conocer de cerca los diferentes modelos de la marca y elegir entre alternativas urbanas, SUV, híbridas, híbridas enchufables y 100 % eléctricas.

Los concesionarios de KIA Marcos Automoción en València ofrecerán descuentos en todas sus gamas. / ED

Descubre los 10 Días Kia en Marcos Automoción

Los 10 Días Kia también llegan a los concesionarios de Marcos Automoción, con presencia en Quart de Poblet, Tres Cruces, Alzira y Benisanó.

Quienes estén pensando en cambiar de coche pueden acercarse para conocer la gama Kia y recibir asesoramiento sobre el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.

Septiembre vuelve a traer la rutina. Y también una oportunidad para estrenar coche.