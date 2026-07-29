Sonido de Valencia Summer Edition llega el 8 de agosto a La Pérgola con música, ventajas exclusivas y una experiencia inolvidable frente al mar

En agosto, Valencia tiene una cita imprescindible con Sonido de Valencia. El próximo sábado 8 de agosto, apertura e inicio 18:00 horas, La Pérgola de la Marina Norte acogerá la primera edición de Sonido de Valencia Summer Edition, una jornada que reunirá a los amantes de la música remember, dance, hits y electrónica en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Esta primera edición de verano te permitirá disfrutar de una tarde y noche de música sin pausa frente al Mediterráneo, coincidiendo con el atardecer en La Marina Norte de Valencia. Una experiencia que reunirá a tres generaciones alrededor de canciones que forman parte de la banda sonora de tu vida.

Un cartel de lujo

La cabina reunirá a DJs vinculados a las salas valencianas más emblemáticas de los 90s y 2000. Además, la cabina contará con sonido e iluminación de última tecnología, ofreciendo una experiencia inmersiva en La Pérgola.

Víctor Pérez (The Face / Homenaje a la Ruta)

Juan Alfa (Patrimonio de La Catedral / Chocolate)

Fran Dejota (Energy Power)

Sergi Val (Sonido de Valencia / Tardeo Remember®)

Rodi (The Face)

Jesús Brisa (Espiral)

Inmaeyes (Dona Festival)

DJ Agim (DJ ciego que se suma al cartel de esta edición)

Regalos y ventajas especiales

Los 500 primeros con su entrada tendrán premio: los 500 primeros que accedan al recinto mostrando su entrada adquirida recibirán un abanico exclusivo de Sonido de Valencia Summer Edition, hasta agotar existencias.

Además, gracias a la colaboración entre FOTUR y la ONCE, las personas que presenten el cupón oficial de la ONCE del 23 de julio con la imagen de Sonido de Valencia, así como el staff de la ONCE, podrán acceder al recinto gratuitamente antes de las 19:00 horas o hasta completar aforo.

Una experiencia completa en La Pérgola de la Marina Norte

Para disfrutar del evento sin necesidad de abandonar el recinto, La Pérgola contará con zona gastronómica, barras, merchandising oficial y todos los servicios necesarios para vivir cómodamente una de las fechas más esperadas del calendario musical de este verano.

El acceso está permitido únicamente a mayores de 18 años. No estará permitido introducir ni sacar bebidas del recinto. Se recomienda un consumo moderado y dejar las instalaciones como te las encuentras al llegar.

La organización recomienda el uso del transporte público para acceder cómodamente al evento:

Metro/Tranvía : Parada Neptú (líneas 4, 5, 6, 7 y 8), a 8 minutos andando .

: Parada (líneas 4, 5, 6, 7 y 8), a . Autobús EMT València: Líneas 19, 32, 35, 92 y 95, con paradas a entre 8 y 13 minutos del recinto.

Para quienes acudan con vehículo privado, La Marina de València (Marina Norte, frente a la grada) dispone de amplio parking a tan solo 1 minuto de La Pérgola.

Sonido de Valencia Summer Edition promete convertir el 8 de agosto en una gran celebración frente al mar con grandes éxitos y la mejor energía del verano para cantar y bailar desde el atardecer hasta la noche.

Fecha: sábado 8 de agosto

Lugar: La Pérgola, Marina Norte de Valencia

Apertura e inicio: 18:00 horas

Consigue tus entradas más económicas en www.vpcultural.com.

Más información y novedades en @vpcultural y @foturcv.

Organizan y colaboran: Fotur, ONCE, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Mediterránea, Ayuntamiento de Valencia, Visit Valencia, Valencia Music City, Valencia Promotor Cultural, ProDjCV, Promfest, VFV y Consumo Moderado.