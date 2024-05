1º de mayo, la working class en directo

Texto: Ángeles Sanmiguel

“Esconden lo que te van a pagar, si pides información el jefe te da largas, todo el mundo está a disgusto aunque, tal como está el mercado laboral, van a hacer lo que sea por mantener el trabajo, hay gente que quiere pillar bajas por condiciones, horarios, y la presión que para una persona joven, sin experiencia, es lo que más te puede desmoralizar”, esa es la táctica para exprimir a jóvenes bisoños anhelantes de integración. “Mi padre estuvo sindicado con el sindicato CGT (Confederación General del Trabajo) es con el que más coincido, toda mi familia está afiliada y por mi trabajo estoy pensando en hacerme”. Nathan de veintisiete años trabaja en el comercio, para “las gentes que trabajamos en jornada parcial hay muchas cosas que revisar, por ejemplo las vacaciones”, también esas posiciones de poder frente al trabajador, “mi hermana hoy no tenía el día libre, han tenido que lucharlo”. Tampoco se observan los riesgos laborales, “deberíamos pasar un control, es todo muy ambiguo se supone que tendría que venir un inspector”, al respecto recuerda su trabajo para el emporio de Amancio Ortega, allí, “en Inditex, cuando llevas poco tiempo, tampoco oyes hablar de estas cosas”. Jóvenes abusados, por perversidad del sistema, queman cartuchos de ilusión tragando sucesivos desengaños laborales sumiéndose en el daño psicológico. Luego, al cumplir la treintena, repentinamente ese flujo de abusivos trabajos temporales desaparece y todo se rompe. “¡La situación política y laboral es insufrible!” añade Penélope otra joven manifestante con CGT, “está bien que haya asociaciones para que puedas estar representada”.

“Recupera tu vida” pregona CGT en esta nueva reivindicación donde, comenta Juan Miguel Font, “seguimos con el apagón informativo, siguen sin saber que hay otras organizaciones que merecen salir”. Es “muy importante este día para una organización, que la gente salga a escenificar la lucha que se hace, desde CGT estamos en continua lucha, rechazamos cualquier clase de violencia, es una vergüenza que muramos en el trabajo”, apunta el secretario general de CGT-València. En los primeros meses de dos mil veinticuatro ciento tres personas murieron trabajando, sin contabilizar aquellas que inhalan tóxicos o manipulan elementos letales. “Memoria y conciencia de clase, llamamiento a la solidaridad y al apoyo mutuo, ¡organizarse es una necesidad!”, clama Font. Por su parte Juan Ramón Ferrandis, secretario general de CGT del País Valenciano y Murcia, arengaría a la multitud: “¡Queremos luchar y la única manera es estar en la calle!”. Tras la Gran Recesión italiana iniciada en dos mil ocho, Tiziana Marrone, cabecilla en la protesta de las viudas blancas -sin banderas de ningún partido- clamó por las vidas de trabajadores que se habían quitado la vida debido a esa precariedad que ellas heredarían, (“2.986 suicidios”, según datos del año dos mil nueve). “¡No nos suicidéis!… el Gobierno tiene que hacer algo…mi batalla no es sólo mía”.

España continúa siendo el país con mayor índice de paro de Europa, ¿a qué pavonearse los “sillones”? ¿La política como “agencia de colocación” sin requerir tan siquiera idiomas, algo exigido para servir la famosa “cervecita” del panfleto Ayuso? “Contra las desigualdades y la precariedad laboral ¡acción directa! organizarse es una necesidad”. ¿Cuántas personas en España tientan el suicidio o se sumergen en la enfermedad mental por inseguridad económica, por no poder acceder a una solución habitacional? ¿Cuánta juventud recala en las redes del tráfico de drogas como fuente de ingresos? Menos demagogia folletinesca, ¡menos vender España! menos BlackRock, Can Cerbero del Hades capitalista, y más honestidad y defensa del territorio y su proverbial población embaucada. “Por unas pensiones públicas y dignas, revaloración IPC real”. Gritos colectivos acompañaron a la CGT hasta la etapa final frente a las torres de Serranos donde actuaron Skaparapid, banda valenciana combativa de ska-punk fundada por Carmen Cercós, y La Makinaria. “Sueldos basura, empresarios de mierda”, “¡Unión, acción, autogestión!”. Ante el micrófono disertaron Pensionistas y Jubilados de la CGT València: “Se sigue manteniendo la brecha de género en las pensiones”. Sanitar@s por Palestina: “Utilizando armas prohibidas…despidos por parte de empresas unidas al genocidio, ¿qué hacer con los sindicatos unidos al sionismo?”. Coordinadora Obrera Sindical: “¿pedir resignación? otra vida es posible, ¡viva la tierra!”. Sindicato de Estudiantes: “Podemos tirarlos fuera (a involucionistas), la juventud lo tenemos claro, obreros y estudiantes unidos hacia adelante”. València Refugi: “El dieciocho por ciento de asalariados son personas extranjeras, son los que más sufren, el pacto (Pacto Europeo sobre Migración y Asilo) pretende esclavos a la carta, no se puede vivir de espaldas a las personas”.

“1r. Maig, no ens pararan. Intersindical”. “COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)”. “Pense Pensions Dignes, Sueca. Lluitem pel vostre futur, defensem el sistema públic de pensions. No a les guerres”. “CNT (Confederación Nacional del Trabajo) contra los abusos en el transporte, sin miedo somos más fuertes, el sindicato te protege, por un sindicalismo de ruptura, combativo y eficaz, somos anarcosindicalistas, ¡organízate! lucha”. Miles de personas en València conmemoraron aquél épico 1 de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis cuando “más de 300.000 trabajadores de Estados Unidos” salieron a las calles “por la jornada de ocho horas”. ¿Cuál es la causa de las causas de la precariedad y los factores subyacentes? ¿Conviene la depauperación crónica de la clase obrera?

“¡Soluciones contra la feminización de la pobreza! Partido Feminista al Congreso (PFAC)”. Mujeres luchadoras como Amparo Molina participaron en la exaltación de la working class, esta jubilada republicana padeció en sus carnes la represión, “a los jueces les sacaría tarjeta roja”, pero ahí estuvo porque “si no, nos comerán”. La llei mordasa no se reforma, es deroga i punt. Leeloo joven estudiante francesa ansía “un mundo sin fronteras” donde el movimiento obrero “siempre puede ser más”, y rechaza la “hipocresía de los políticos”. Dembele confiesa que los sindicatos “sí ayudan a los trabajadores”. ¿Por qué el patrón patriarcal sigue en el sindicalismo? ¡La clase obrera posibilita que todo funcione en España! “1 Mayo, proletaris del mon, unin-vos. PCPV (Partido Comunista País Valenciá)”. “Per una jornada de 32 h. amb el mateix salari. Compromís”. “Pau, justicia social, sanitat pública, pensions, ni un pas enrere. CCOO Pensionistes PV”. “UJP (Unión de Jubilados y Pensionistas) País Valenciá. UGT”. Banderolas de Esquerra Unida rodeaban su pancarta: “Unides contra la precarietat”. Mijail Gorvachov, Premio Nobel de la Paz, dictaminó en mil novecientos noventa: “Las naciones del mundo actual son como los alpinistas, que van unidos por la misma cuerda; o todos se salvan o todos perecen”.

“Recortes 0” coreaba: “Es mentira, si hay dinero, ¿quién lo tiene? lo tienen los banqueros. ¿Qué no hay dinero? vaya disparate, que paguen los banqueros y devuelvan el rescate”, (cien mil millones de euros en el año dos mil doce bajo la presidencia de Rajoy –PP). Sus consignas: Unidad: “Vasca, catalana, madrileña o andaluza, una misma clase obrera, española o extranjera, una misma clase obrera”. Paz: “Nosotros sí tenemos otro plan, Ucrania independiente, soberana y popular, fuera tropas rusas de Ucrania, fuera España de la OTAN, cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza, alto el fuego en Palestina ¡ya! ni terrorismo ni genocidio”. Por la democracia y contra la corrupción: “Que risa me da, que risa me da que Ayuso dé lecciones de libertad, se han forrado con los confinados, cuatro sabandijas vendiendo mascarillas”. Paula de “Recortes 0” recalca que “la unidad de los obreros es muy importante, debemos ir todos juntos”. “No quedan pensiones para jubilados pero el Santander otro año se ha forrado, no queremos, no nos da la gana ser una provincia de la banca americana y alemana” se corea. “El primer individuo al que, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir “esto es mío” y encontró a gentes lo bastante simples como para hacerle caso, fue el verdadero fundador de la sociedad civilizada”, es la cita recogida por el historiador Manuel Pérez Ledesma en “Rousseau y la democracia”.

“Por la paz, la democracia, redistribuir la riqueza. UCE (Unificación Comunista de España)”. “Por la defensa de la sanidad pública, CC.OO. fss (Comisiones Obreras Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios”. “¡Crucifijos y empresarios fuera de nuestros aularios!”. “Docentes luchando, docentes enseñando, ningunean nuestro trabajo como docentes, protocolos contra la violencia al profesorado”. “¡Exigimos la dimisión del conseller Rovira! (del PP)”.

“En prácticas y explotado, joven becario, nos mata el empresario”. “Volem formarnos no treballar gratis”. “Somos mano de obra gratuita, ser becario es ser precario, juventud trabajadora unida y luchadora”. “Mi mamá me hizo guapa, lista y sindicalista”. “¡Estatuto del becario dejar de ser precario! no queremos ser falsos becarios”. Banderas republicanas y de Podem ondearon. Ana Boned doctora universitaria explicitó que: “Del pueblo son también los que cultivan la artes, las ciencias, las letras…”. “¡23 de mayo: huelga por la Escuela Pública!”.

CGT desplegó su fuerza sindical: “Contra la precariedad y la explotación laboral, no al despido libre y subvencionado, eliminación de horas extras, stop subcontrataciones, no a los contrato en fraude de ley, igual trabajo, igual salario, renta básica de las iguales, ¡ni guerras ni ejércitos! contra la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad y la siniestralidad laboral, ¡organízate y lucha, el sindicato eres tú! por la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario”. El cuarto Estado –la clase obrera-, las “clases útiles”, canalizaron el descontento general masivamente en esta fecha. “¿Por qué en el cosmos hacemos milagros, mientras que en la vida cotidiana no garantizamos, en ocasiones, lo más imprescindible?” preguntaría el citado Gorvachov en su discurso en la Asamblea Nacional de Cuba.