"No vi al jabalí, creo que fue el propio animal el que me golpeó a mí"

El conductor de la motocicleta que el martes por la noche sufrió un grave accidente al toparse con un jabalí cuando circulaba por el parque empresarial El Pla de Alzira no recuerda nada del accidente, ni siquiera que el animal se cruzara ante él por lo que sospecha que fue el jabalí el que arrolló a la moto por un lateral y provocó la caída. No lo vio. Este empresario, vecino de Guadassuar, se recupera en el Hospital La Fe de València de las diferentes fracturas que sufrió y admite que ha salvado la vida «de milagro». «Si el animal no hubiera muerto en el impacto igual me podía haber atacado porque yo me quedé inconsciente en el suelo», comentó ayer a Levante-EMV desde el hospital, donde se recupera de una fractura de tibia, otra en la clavícula y en varias costillas, entre otras lesiones.

"Cuando me desperté estaba en el hospital" El accidente se produjo sobre las 22,20 horas en la calle Areners del polígono ubicado junto a la CV-50, entre Alzira y Guadassuar. «Poco puedo contar, no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó. Cuando me desperté estaba ya en el hospital», relató ayer el conductor de la moto, mientras comentaba: «Sólo recuerdo haber salido con la moto del polígono hacia Guadassuar, nada más. Si el jabalí se hubiera cruzado por delante me hubiera dado cuenta, imagino que me pegó a un lado de la moto y me tiró, no lo vi». Herido el conductor de una moto en otro accidente causado por un jabalí El conductor de un vehículo que pasaba por la zona y el sistema de seguridad de la motocicleta, que en caso de caída realiza una llamada telefónica al conductor y si no contesta da la alarma, alertaron a los servicios de emergencia, que desplazaron una unidad del SAMU, que estabilizó al herido, mientras que una ambulancia de Soporte Vital Básico lo trasladaba con posterioridad al hospital La Fe. El progresivo aumento de la población de jabalíes en las montañas, barrancos y cauces fluviales de la Ribera ha provocado no solo abundantes daños en tierras de cultivo sino también un mayor riesgo de accidentes de tráfico, ya que esta fauna salvaje realiza por las noches largos desplazamientos en busca de comida en los que cruzan carreteras en ocasiones muy transitadas. Se da la circunstancia de que apenas un día después del accidente ocurrido en ElPla aparecía otro jabalí muerto, supuestamente tras recibir el impacto de un vehículo, en la cuneta de la CV-50, en las inmediaciones del cambio de rasante existente a la altura del Hort de Bru, en la carretera entre Alzira y la Barraca. Los jabalíes abatidos en Alzira aumentan un 28 % el último año y marcan un nuevo récord con 346 ejemplares No es ni mucho menos la primera colisión entre un vehículo y un jabalí que se produce en este tramo de la CV-50. «No es de ahora, hace ya unos años mi hermana subía desde Alzira en dirección a la Barraca un día por la noche. Era verano y nada más coronar la cuesta de Brú se encontró uno en medio de la carretera. No pudo ni frenar, le golpeó el coche por delante y por detrás», recordaba un testimonio consultado por Levante-EMV, mientras confirmaba lo apuntado desde la asociación de cazadores de Alzira: las montañas de la Barraca están «plagadas». El año 2022 ha marcado un nuevo récord de piezas abatidas por los aficionados alzireños ya que han llevado a analizar 346, lo que presenta un 28 % más que el año anterior en que se había repetido el récord de 2020.