Cases admite que la gestión de Compromís en Alzira ha sido «buena pero mejorable»

Emili Cases se presentó anoche ante los afiliados de Compromís en Alzira sin demasiado interés en encabezar la candidatura electoral pero con muchas ganas de agitar conciencias entre la militancia. Asegura que se presentó a las primarias «de manera testimonial», con ánimo de «abrir el debate ante la ausencia de más candidatos» y para evitar que «paradójicamente» el colectivo abriera las urnas para elegir al aspirante a la Generalitat o a las Corts y negara esa posibilidad para escoger al candidato a la alcaldía hasta que fracasó la opción de seleccionarlo por consenso.

«Entender la política es un deber cívico y ha de practicarse sin enfrentamientos ni insultos», subrayó ayer a Levante-EMV poco antes de definirse, otra vez con ironía, como un extremista «Soy radicalmente demócrata, valencianista, republicano y socialdemócrata», precisó para justificar su apuesta «por el debate y la confrontación racional de ideas». Bajo ese prisma animó a los alzireños a «superar el cortoplacismo y reflexionar sobre el serio problema demográfico que afrontará la ciudad con una población cada vez más envejecida y escasa capacidad de retener el talento joven que se escapa en busca de oportunidades».

También alertó de que la renta alzirena «es inferior a la española y se sitúa por debajo de la media valenciana» y consideró inaplazable que la Administración sea más participativa y ágil para que cumpla su obligación de «ayudar al ciudadano en lugar de dificultar cualquier iniciativa o eternizar un trámite burocrático».

Con esa mirada, Cases defendió que Diego Gómez «ha sido un gran alcalde que ha exhibido dos grandes virtudes: su capacidad didáctica y un talante especial que le permite ir siempre con la sonrisa en la boca». Y de la gestión municipal apuntó: «Ha sido buena, aunque, como todo, mejorable». Reprochó que las concejalías «se hayan convertido en compartimentos estancos en lugar de fomentar sinergias entre políticos y funcionarios». Habrá que ver qué ver qué piensan los afiliados.

«Domínguez tendrá dificultades para mantener los votos prestados»

Los militantes de Compromís podrán votar de manera telemática al candidato a la alcaldía entre Emili Cases y Alfons Domínguez del 8 al 10 de febrero. El día 11 será la votación presencial ante una urna y el día 14 se dará a conocer el resultado. Cases reconoce que Domínguez es el que tiene más opciones «És imposible que pueda ganar pero ya lo dije al presentarme: me conformo con fomentar el debate», sentenció ayer. Respecto a su contrincante interno, lamenta no haber coincidido con él «porque no se le ha visto mucho en la sede en los últimos años, supongo que tendrá sus razones». Y acepta que «puede ser un buen candidato para un determinado perfil de votantes», aunque teme «que tendrá dificultades para mantener los votos que recibió prestados Compromís por el talante que ha caracterizado a Diego Gómez».