Dos concejales y el presidente local amenazan con dejar el PP de Castelló por la imposición del candidato

La designación del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Castelló sin consultar a la dirección local amenaza con provocar una crisis interna de calado. La actual portavoz municipal, Vicen Caerols, y la concejal Ana García se plantean pedir la baja y pasar al grupo de no adscritos si se confirman los planes de la dirección provincial -la proclamación del cabeza de lista todavía no es oficial-, que también podrían desencadenar la renuncia de Salvador García Lonchez como presidente local del PP, según ha confirmado Caerols, que asegura sentirse «desencantada y traicionada» por la falta democracia interna en el partido. El PP cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento de Castelló por lo que la previsible marcha de dos de ellos al grupo de no adscritos le dejaría con un único representante. Caerols no contempla renunciar el escaño y prevé acabar la legislatura como concejal. Asegura que no prevé afiliarse a otro partido.

Caerols, doce años como concejal Vicen Caerols, que suma casi doce años como representante del PP en el ayuntamiento, los primeros cuatro formando parte del gobierno que encabezaba Salvador Álvarez y los últimos ocho en la oposición, explica que el comité electoral local apostaba porque repitiera como cabeza de lista en las elecciones del próximo mes de mayo si bien en un almuerzo organizado hace un mes para preparar la candidatura tuvo conocimiento por un asistente de que la dirección provincial barajaba otro nombre. Caerols afirma sentirse traicionada tras conocer que la provincial apuesta por otro alcaldable cuando preparaba su candidatura «Soy partidaria de que se celebren votaciones si hay más de un aspirante y, después, apoyar todos juntos al que salga. Convoqué ese almuerzo por si había alguien más que se pudiera presentar porque pienso que hay que ir dejando paso a la juventud, propiciar una renovación siempre con el apoyo de los veteranos», señala Caerols. La edil, casada con el presidente local del PP de Castelló, asegura que tras conocer esa información y la perspectiva de que el lunes siguiente se produciría la designación oficial, preguntó directamente al presidente provincial, Vicente Mompó, que le confirmó que se había pensado en otra persona. Aunque Caerols evita dar nombres, el cabeza de lista que se baraja es el exconcejal Antonio Aviñó, a quien la portavoz municipal se impuso en 2019 para encabezar la lista. «Hace cuatro años celebramos la votación y gané yo, y la persona que ahora quieren designar se apartó totalmente», señala la edil, que admite que la situación resulta «desagradable» y critica las formas de actuar del partido. «Es de ser autócratas». Enrique Montalvá renuncia al su acta de concejal en Alzira y solicita su ingreso en VOX «No quiero saber nada. Siempre he sido del PP y lo seguiré siendo, pero no me parece correcto cómo han actuado, no hay derecho. Siempre he sido conciliadora, si querían cambiar se podía hablar y no hubiera pasado nada, pero lo han hecho muy feo», incide Caerols, que asegura que esta semana tiene previsto tomar una decisión junto a su compañera de grupo Ana García sobre su futuro en el PP. «Estamos pensando en irnos al grupo de no adscritos», señaló.