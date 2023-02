La AMPA del instituto Arabista de Carcaixent ha reclamado la contratación de, al menos, un pedagogo que atienda a los alumnos con necesidades especiales. Una carencia que arrastran, según han explicado, desde el principio del curso.

El colectivo de madres y padres sostiene que el centro "no cuenta con el personal suficiente de Pedagogía Terapéutica para atender las necesidades educativas especiales del alumnado que lo requiere". Tras diversas reuniones con la dirección del centro, la inspectora de zona y el envío de solicitudes varias, "no se ha obtenido una solución". "La Inspección reconoce que, en base a la ratio que establece el marco legislativo, el centro debería contar, como mínimo, con un profesional más", advierte la AMPA. Asimismo, explica que en estos cómputos no se ha tenido en cuenta la llagada de 18 alumnos nuevos que no conocen el idioma a lo largo del curso y que amplía sus necesidades.

La AMPA defiende que en la escuela pública "no se escatime en recursos para el alumnado que más lo necesita puesto que no es aceptable que las familias tengan que pagar fuera del centro a profesionales porque el sistema no puede atenderlos correctamente". Problemáticas tan dispares como ahora TDAH, Asperger o altas capacidades, dicen, fueron diagnosticadas en Primaria, pero no ha existido ningún seguimiento en Secundaria ante la falta de recursos. El colectivo afirma, igualmente, que sufren "curso tras curso esta situación que se repite reiteradamente y que afecta negativamente tanto al desarrollo de los alumnos como la economía de las familias que tienen que buscar fuera del centro lo que es un derecho".

De igual modo, reconoce que la adjudicación de media plaza "aligera el problema, pero no lo soluciona" ya que los alumnos con problemas "siguen sin tener cubiertas sus necesidades".

Paralelamente, la AMPA del instituto de Carcaixent lamenta que a esta circunstancia se añada también la carestía de orientadores que ayuden a minimizar el fracaso escolar.