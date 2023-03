La UD Alzira visita al Formentera con la esperanza de dejar atrás su mala racha

La UD Alzira visita el domingo (11:00 horas) al Formentera. Quiere dejar atrás la racha de cuatro derrotas en los últimos seis encuentros para volver a engancharse al carro de equipos que aspiran a jugar el play-off de ascenso o la Copa del Rey. Los rivales que tienen los azulgranas ya no son los top, pero aún llegan consecutivamente el sexto, Formentera; quinto, Manresa y séptimo, Terrassa. El conjunto pitiuso está empatado con el manresano mientras que el Alzira se encuentra a cinco puntos del play-off, pero no puede descuidarse porque el play-out queda a tres puntos. En el conjunto ribereño se respira tranquilidad. Su técnico, Marc Garcia, afirma no estar preocupado porque “nos falta acertar las ocasiones que generamos; contra Teruel y la Peña Deportiva no fuimos peores en juego”.

El conjunto formenterano nunca se había enfrentado al Alzira hasta esta temporada y, curiosamente, este será el tercer partido en seis meses, el primero en el Municipal Sant Francesc. En Copa los azulgranas ganaron en el Suñer 2-0 y perdieron en Liga en Venecia 0-1. Los baleares ganaron la semana pasada al Deportivo Aragón por 2-3 (llegaron a estar 0-3), superado el varapalo del 1-4 de la jornada anterior contra el Olot, en el que acumulaba tres sancionados. En casa ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos, tres por 0-1 contra los tres equipos de arriba. “Será un partido muy complicado, en un campo pequeño en el que saben competir muy bien. Tienen gente grande y fuerte para las segundas jugadas, cuatro jugadores vascos acostumbrados a este juego”, analizó Marc. Míchel Alonso seguirá sin contar a Escoruela e Iván Alonso, lesionados de menisco y rotura fibrilar desde hace semanas. La directiva del Formentera es prudente y son conscientes de que el play-off no es el objetivo aunque no lo descartan. La clasificación para la Copa del Rey sí es básico y ella pasa por acabar entre los siete primeros si Mestalla y Espanyol B juegan play-off de ascenso. Sin embargo, en el mercado de invierno salió el beniganense Javi Llario y Jay y solo llegó lesionado Kepa Vieites que únicamente ha jugado 61 minutos. Estrecheces económicas En el Alzira los problemas crecen. Las estrecheces económicas no permiten desplazar más que 17 jugadores para que puedan viajar cuatro miembros del cuerpo técnico. “Si la Federación obliga a desplazar a entrenador y delegado, solo queda una plaza subvencionada para el segundo entrenador o el fisio”, comentó Garcia. Finalmente irán ambos a costa de quedarse un jugador en la península. Hasta el entrenamiento previsto para hoy, se esperará por si Marenyà puede jugar. A la lesión producida el domingo se le ha unido fiebre que ayer le impidió entrenar. Finalmente no llega a recuperarse Bono y tampoco Sergio González, el cual ya estaba previsto que no le daría tiempo. El árbitro será el catalán Morros Monge. Esta temporada los locales han ganado cuatro partidos y los visitantes seis de los quince que ha dirigido. Al Alzira le dirigió en Zaragoza contra el Ebro y la pasada campaña en casa contra Mancha Real y Recreativo Granada que acabaron en empate. El partido se podrá seguir por sdformentera.webdirecto.com y radioilla.cat.