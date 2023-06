Casi el 90 % de la Ribera sufre un exceso de jabalíes y sólo 5 pueblos son ajenos a la plaga

La Dirección General de Medio Natural y de Evolución Ambiental ha excluido a cinco pueblos de la Ribera del listado de municipios afectados por la sobreabundancia de jabalíes. La última resolución del Consell incluye finalmente a Tous y deja fuera a Sueca, Fortaleny, Sollana, Cullera y Riola.

Como ya avanzó Levante-EMV, el gobierno autonómico trabajaba en una actualización del mapa de localidades en las que la población de este mamífero ha crecido hasta tal punto que se considera una plaga por los cuantiosos problemas que genera, tanto en el sector agrícola como en la seguridad vial.

En un primer borrador, el ejecutivo valenciano incluía la práctica totalidad de municipios de la Ribera. De hecho, tan sólo quedaba excluido Tous. Un caso que llamaba poderosamente la atención al gozar de una amplia superficie montañosa.

En el documento final, Tous figura entre las poblaciones con sobreabundancia de jabalíes. Al igual que otras 41 localidades de la comarca. En el nuevo listado, sin embargo, no aparecen Sueca, Riola, Fortaleny, Sollana y Cullera, todas ellas en la Ribera Baixa y cercanas a la costa (o incluso con playa). Circunstancia, esta última, que no ha impedido que se produzcan avistamientos en estas zonas, aunque se considera que no existe un exceso de población.

La actualización del listado implica, finalmente, la inclusión de 20 nuevos municipios de la comarca con respecto a la relación anterior. Un registro que pone de manifiesto el espectacular crecimiento de la población de jabalíes y su avance sobre el territorio.

Daños en la agricultura

Además de señalar aquellos lugares con un claro problema, el Consell considera prioritaria una actuación extraordinaria que permita reducir su presencia y, con ello, minimizar los cuantiosos daños que se producen en la agricultura, los riesgos que representa para la seguridad vial y el inconveniente que también supone en la biodiversidad al haberse roto cualquier equilibrio natural.

Ya el borrador del plan de gestión de jabalíes hacía especial hincapié en la necesidad de incrementar las tareas de limpieza en zonas verdes urbanas o periurbanas para evitar la proliferación de la maleza espesa, ya que sirve de refugio y punto de cría para los jabalíes. Reclamaba, asimismo, a los consistorios que realicen labores de seguimiento y comuniquen todos los desperfectos en parcelas agrícolas o mobiliario urbano que generen estos animales así como los accidentes de tráfico en los que se vean involucrados. También se insistía en una mayor concienciación social para evitar los puntos de alimentación doméstica accesibles para el jabalí y su cada vez más frecuente presencia en núcleos urbanos. El propio documento apuntaba a la actividad cinegética como el principal mecanismo de regulación y control en el territorio valenciano. Por ello, se planteaba también la necesidad de su fomento para revertir la tendencia de disminución de licencias y, atendiendo a la necesidad de cazar más ejemplares, promover un mayor consumo de su carne.

Sin miedo a los humanos

El crecimiento de la población de jabalíes es tal que han colonizado espacios que, hasta hace poco, era inimaginable que ocuparan. Durante los últimos años, no pocas piaras han sorprendido a conductores y peatones por su cada vez menor temor a la presencia humana o por transitar por lugares insospechados. Aunque lo habitual es encontrarse a estos mamíferos deambulando por caminos rurales, se han documentado casos, mediante vídeos o fotografías, en calles de Carcaixent o, incluso, en el paseo marítimo de El Perelló.