No es habitual que las negociaciones que preceden a un pleno de investidura trasciendan a la opinión pública, especialmente cuando no se ha podido alcanzar un acuerdo, pero después del pacto cerrado «in extremis» en Alfarb por Compromís y PSPV que envía al PP a la oposición tras ser la fuerza más votada el 28-M, este grupo no ha dudado en hacer pública la oferta que trasladó el 13 de junio al único concejal del PSPV y actual alcalde, Raúl Mínguez, para que presidiera la corporación los cuatro años del mandato.

El 28-M deparó en Alfarb un empate a cuatro escaños entre el Partido Popular y Compromís, con una diferencia de 83 votos a favor de los populares, mientras que el PSPV obtenía un único representante que, por acción u omisión, tenía la llave del nuevo gobierno. Nacionalistas y socialistas ya gobernaron juntos hace dos mandatos, aunque el pacto que contemplaba una alcaldía compartida no se fraguó hasta después de la investidura. La negociación también ha resultado difícil en esta ocasión y, de hecho, no se cerró hasta la víspera del pleno en que se constituía la nueva corporación con un acuerdo por el que el socialista Raúl Mínguez presidirá el ayuntamiento los primeros 15 meses de mandato mientras que, cubierto este tramo, cederá el bastón de mando al candidato de Compromís, Vicent Alfonso. El PP, consciente de que se le escapaba la posibilidad de recuperar la alcaldía, publicó en su muro la oferta que le había trasladado a Raúl Mínguez: «Desde el Partido Popular se ha luchado al máximo y el resultado ha sido evidente. Han preferido pactar con Compromís con 15 meses de alcaldía en lugar de los cuatro años que el PP ofrecía», exponen en una carta que detalla la oferta de pacto «con el espíritu de una gestión transparente, cercana a los ciudadanos y con el trabajo de un solo equipo ‘dejando fuera de las instituciones municipales las banderas políticas’». Raúl Mínguez, elegido alcalde tras el pacto de Compromís, asegura que no llegó a valorar la propuesta Raúl Mínguez ha confirmado este ofrecimiento que, asegura, el PSPV de Alfarb llegó a valorar. Según explica, simplemente comunicó la propuesta a los compañeros del partido y, acto seguido, fue desestimada. «Ni siquiera se tuvo en consideración», asegura, mientras señala que prefería una alianza con la izquierda por una cuestión ideológica. Mínguez, que fue investido alcalde el sábado con los votos de Compromís, expuso como uno de sus primeros objetivos en el cargo la voluntad de trabajar para mejorar la convivencia en el pueblo y conciliar ánimos para que todos los grupos políticos que han obtenido representación municipal, tras esta etapa de negociaciones postelectorales, unan esfuerzos en beneficio de los vecinos. Señaló que también pretende ser un alcalde cercano que ofrezca soluciones a los vecinos y que, cuando concluyan estos 15 meses en el cargo, el pueblo esté en mejores condiciones de lo que se encuentra ahora. Sobre la reciente valencianización del topónimo, el alcalde defendió que es partidario del nuevo nombre, Alfarb, pero no del proceso seguido para cambiarlo ya que, asegura, hubiera preferido una consulta previa al pueblo.