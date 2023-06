El Ayuntamiento de Sumacàrcer empezará a cobrar este verano, por primera vez, una entrada para acceder a la playa fluvial de l’Esgoletja como forma de que los usuarios que disfrutan del área recreativa contribuyan a su mantenimiento, según la modificación de la ordenanza de uso aprobada por la corporación municipal, que se encuentra pendiente de publicación. El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, ha explicado que el nuevo articulado fija un precio de dos euros por persona entre semana y de tres los fines de semana -los niños de hasta 12 años no pagan- y deroga el importe de seis euros que se cobraba hasta ahora por vehículo. Según ha señalado, está previsto que la nueva ordenanza entre en vigor en agosto, una vez se complete la tramitación administrativa.

Pons ha recordado que para evitar los repetidos atascos en los accesos y paliar los problemas de masificación en esta playa fluvial del Xúquer el ayuntamiento habilitó un área de estacionamiento a unos 150 metros del área recreativa de l’Illa de l’Esgoletja y estableció un aforo máximo de 85 vehículos. La experiencia, no obstante, señala el alcalde, ha demostrado que algunos usuarios habituales dejan el coche fuera de este espacio o que incluso llegan autobuses que descargan a 50 o 60 personas para, horas después, regresar a por ellas, «y esos usuarios no contribuían a la conservación de este espacio cuando, por desgracia, sabemos lo que pasa, la gente no es todo lo cívica que debería ser y deja basura que después tenemos que retirar» a pesar de la presencia de contenedores en la zona.

Por otra parte, la elevada afluencia de bañistas que acude al paraje especialmente los fines de semana estivales -el ayuntamiento aprovechó la pandemia para establecer un aforo máximo de 200 personas en el área recreativa-, obliga a duplicar la plantilla de la Policía Local y a contratar desde hace un par de años -este será el tercero – a tres vigilantes que ofrecen información y se encargan de mantener un control de aforo en los días de mayor afluencia. David Pons estima en torno a 20.000 euros el desembolso que representa para el ayuntamiento este control para garantizar la seguridad en l’Illa de l’Esgoletja y explica que para establecer esta tasa se ha tomado como referencia la ordenanza que ya aplica el Ayuntamiento de Bolbaite por el uso de las instalaciones del río. Según indicó, espera que la modificación de la ordenanza se publique en breve y pueda entrar en vigor hacia el mes de agosto.

Los problemas de masificación y el incivismo de algunos usuarios ya provocaron que el Ayuntamiento de Sumacàrcer se llegara a plantear el año pasado el cierre de la playa fluvial, una medida que finalmente no adoptó aunque el propio alcalde anunció que, de cara al verano de 2023, se estudiaría implantar nuevas medidas de control para evitar que se repitieran esos mismos problemas. Aquel anuncio se ha traducido en esta modificación de la ordenanza de uso del paraje.