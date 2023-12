La UD Alzira vivirá unas felices Navidades al culminar una racha de casi dos meses y ocho jornadas sin perder de manera consecutiva que le llevan a la séptima posición a cuatro puntos del play-off y otros tantos del play-out. En este periodo es el segundo mejor equipo empatado a 16 puntos con el Lleida y mejor que Hércules, Europa y Badalona. “Estoy muy contento de haber vuelto a convertir el Suñer en un fortín como el año pasado lo que es fundamental para la salvación”, explicó el técnico alzireño Marc Garcia.

Los azulgranas protagonizaron un gran inicio de partido que culminó el centrocampista Álex Alfaro tras una jugada colectiva. Sin embargo, un perfecto pase a la espalda de la defensa alzirista fue aprovechado por el ariete de padre alzireño y socio y exjugador del Alzira, Guille Andrés, para empatar nueve después. El setabense ya le marcó al Alzira en la misma portería y casi el mismo minuto el año pasado con el Teruel. El balón parado volvió a ser arma de los ribereños con el tanto de Solbes en el segundo palo a la salida de un córner antes de la media hora.

Sin embargo, el Atlético Saguntino dominó en la segunda parte pero no llegó a poner en serio peligro la portería de Álvaro Cortés. “La evolución del equipo permite que compita mejor y hasta no jugando buenos partidos como el del sábado podamos ganarlos”, indicó el alzireño. “No estuve contento de los momentos con balón porque nos costó mucho encontrar a los delanteros. Ellos defendían en bloque muy alto y por eso tenía a Busquets y a Pau para que encontrasen los espacios a la espalda de los defensas pero estuvimos muy espesos”, añadió. La lectura positiva fue que “competimos muy bien sin balón y por ejemplo, no nos crearon peligro en los centros laterales que antes tanto padecíamos. Los hemos trabajado mucho”.

El tramo final fue de enorme tensión ya que los jugadores del Camp de Morvedre cayeron varias veces en el área reclamando hasta tres penaltis que no consideró como tales el trencilla aragonés. “No voy a valorarlo porque también vi uno clarísimo a Panadero que no pitó”, comentó Marc. Esto desató los nervios del banquillo visitante que culminó con la expulsión de dos miembros del cuerpo técnico e insultos del director deportivo y un directivo del club romano, según indicó el árbitro en el acta.

De su plantilla, el alzireño califica a sus jugadores de “héroes y locos. Solo piensan en llegar al play-off pero no hay que dejar de mirar atrás”. Además, “los problemas no han sido pocos con la lesión de Leandro, después de Pitu y Marenyà y ahora Dylan. Y todo se ha ido solventando con gente joven que ha respondido muy bien”.

El fútbol se despide hasta 2024 con el fin de la primera vuelta. El Alzira visitará al Manresa el domingo 7 a las 12 h.

Salida de Pitu

Con la parada navideña y la apertura del mercado invernal va a haber cambios en el conjunto azulgrana. El más inmediato sería el de Pitu que causará baja para que el club pueda hacer frente a las obligaciones económicas. Su destino sería la Balompédica Linense, donde juega otro exblaugrana, Chema. Los gaditanos han perdido esta semana contra el colista, el Cartagena B, y son octavos a cuatro puntos del play-off.