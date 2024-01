La izquierda sale a la calle en Montserrat contra el veto de PP y Vox a las revistas en valenciano

La izquierda se moviliza en Montserrat contra lo que considera un «retroceso de derechos» y «un acto de censura» por parte del gobierno municipal, integrado por el Partido Popular, Vox y el grupo independiente Aigua, al cancelar la suscripción de las dos revistas en valenciano que se podían leer en la biblioteca, ‘Saó’ y ‘Camacuc’. Esta tarde se ha convocado una concentración en la plaza de l’Església para mostrar su rechazo. El concejal de Cultura, Juan José Rández (Vox), defiende que la decisión es firme y que buscará contenidos «con los que cualquier vecino se pueda identificar y no promocionen los Païssos Catalans».

La anulación provocó duras críticas por parte de los responsables de ambas publicaciones, que lo consideraron una clara censura hacia sus revistas. Para la edil de Compromís Anna Campos y el exalcalde socialista Josep Maria Mas, la decisión del gobierno local representa «un ataque a la lengua». Campos, además, recordó ayer que no es la primera vez que se produce un hecho similar: «Entre 2007 y 2012, con el PP al frente del ayuntamiento, también se vetaron publicaciones en valenciano, como ‘El Temps’». Mas, por su parte, incidió en que el movimiento se enmarca dentro de «una oleada censora promovida por PP y Vox». De hecho, son varios los consistorios que han protagonizado vetos similares.

Al respecto, Campos señaló que lo ocurrido en Montserrat «no es nuevo, pero no por ello es tolerable». «Necesitamos políticas que defiendan y promuevan el valenciano, no volver a la batalla de los símbolos y a realizar un uso partidista», añadió. Por su parte, Rández replicó que su gestión «no puede calificarse de valencianofobia». «Pensamos que son publicaciones que no resultan interesantes para el pueblo, además de que se promocionaban los ‘Païssos Catalans’, algo con lo que no estamos de acuerdo. De hecho, tenemos pensado sustituirlas por otras con las que creemos que nuestros vecinos se pueden sentir más identificados y en valenciano. Estamos en València, no en Catalunya». Asimismo, señaló que se piensan en temáticas como «las bandas de música, las Fallas, los toros o la agricultura».

«Esto es política»

Para Compromís, una posible búsqueda de otros contenidos no debería resultar excluyente. «Podían haberse suscrito a otras que consideren oportunas y dejar las que estaban, porque no representaban un coste excesivo. Además, no nos creemos que digan que defienden el valenciano cuando, en poco más de un mes que llevan al frente del ayuntamiento, ya utilizan más el castellano, una lengua hablada por millones de personas que no necesita promoción», indicó Campos.

Sobre la manifestación de esta tarde, el edil de Vox tiene claro que no afectará a la decisión tomada. «No vamos a cambiar de parecer. Entendemos que se concentren y se quejen, esto es política, al fin y al cabo. Ahora nosotros gobernamos y ellos están en la oposición y es lógico que estén en nuestra contra. Yo haría lo mismo en su situación. De hecho, también me ha tocado estar en ese lado y he desaprobado aquello que no me gustaba», sentenció Rández.