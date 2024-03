Una derrota dolorosa, pero sin consecuencias para el Alzira FS

La plantilla del Family Cash Alzira FS tiene mucho que recapacitar tras la dolorosa derrota encajada el pasado viernes en Murcia. Afortunadamente, podrá disfrutar del ambiente fallero de la ciudad fuera de los puestos de descenso. Algo difícil de imaginar hace unos meses. Al perder el resto de equipos que también luchan por salvar la categoría, la clasificación no varía en la zona baja.

El 8-2 que el viernes endosó ElPozo Murcia a los de Braulio Correal hace mella en la moral de la plantilla por la forma en la que se produjo, ya que el Family mostró su peor versión ante un equipo que, por otra parte, pelea por objetivos completamente opuestos. Y frente a su afición, puesto que decenas de personas se desplazaron hasta Murcia. El rápido gol inicial dio esperanzas a los alzireños, aunque en cuestión de minutos se veían remontados. A pesar de que intentaron llegar vivos al descanso, los murcianos percutieron una y otra vez la portería de un conjunto que cometió demasiados errores. El contrapunto positivo lo aportó el debut en Primera del joven Paco Palacín.

Paco Palacín debutó en Primera. / C. Cortés

El propio capitán, Gonzalo Castejón, se mostró crítico tras el encuentro: «Son solo tres puntos, pero transmitimos una mala imagen que no nos podemos permitir con lo que nos estamos jugando. Toca pedir perdón a la afición, pero también a nosotros mismos. Hemos fallado a nuestra gente, a nuestro entrenador y también al escudo que llevamos en la camiseta».

Mucha calidad

Por su parte, Correal reconoció el gran nivel del rival: «Hemos empezado el partido muy bien, pero sabíamos que si conseguía abrir brecha en el marcador iba a ser muy complicado porque, siendo realistas, ellos tienen mucha calidad en la circulación de balón y en la posesión. Podemos hacer mejor las cosas, pero somos humanos y también nos equivocamos. No nos queda otra que resetear, ya que solo quedan seis jornadas. No hay tiempo para otra cosa que no sea trabajar y planificar el siguiente partido». Castejón, como su entrenador, también puso la vista en el tramo decisivo de la temporada: «Es cierto que nos vienen ahora jornadas muy complicadas, pero si hacemos las cosas bien, como en los entrenamientos, podemos competir a cualquiera».

Los jugadores agradecen a la afición desplazada a Murcia su apoyo. / C. Cortés

Afortunadamente, y pese a la dolorosa derrota, la clasificación sigue igual, aunque ahora queda un partido menos por disputar. Al perder también el Betis, el Noia y el Ribera Navarra, todos los equipos ocupan las mismas posiciones y el Family se mantiene fuera del descenso. Jaén, Palma, Ribera Navarra, Santa Coloma, Manzanares y Betis. Seis finales que decidirán si el Alzira FS permanece un año más, o no, en Primera División.