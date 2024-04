El suecano Vicent Tortajada también rinde a gran nivel en pádel surf

Vicent Tortajada demostró una vez más su gran polivalencia. El palista de Sueca, que comptite por el Pádel SUP Valencia, que el pasado año se colgó varias medallas en campeonatos de España EN kayak, demostró en este 2024 su gran competitividad en una embarcación totalmente diferente. Concretamente, en pádel surf modalidad SUP. El suecano obtuvo el tercer puesto en veterano SUP 35-44 en el Descenso del Sella, una competición que se la conoce al dedillo, pero en kayak.

Antes de la salida, las perspectivas no eran muy halagüeñas, ya que salía el 116, muy atrás para un río como el Sella, estrechísimo en los primeros tramos. Pero el de la Ribera Baixa, conocedor del río asturiano, usó una táctica conocida. "Sabía que si sales muy fuerte al principio y puedes evitar el barullo de gente, después es mucho más fácil porque con las fuertes corrientes ya coges un ritmo de crucero y si estás en forma es difícil que te pasen", reconoce Tortajada. Y así fue. Arrancó como un obús como si fuera una prueba de velocidad, pasó a más de 50 rivales en los primeros metros, evitó el atasco habitual y en los primeros quilómetros de carrera ya estaba entre los primeros de la general.

A partir de ese momento reguló el ritmo, y en los fuertes rabiones fue conservador. "No arriesgué para nada. De hecho, cuando había una corriente fuerte que me pudiera desestabilizar, dejaba de palear". Eso le permitió ir dejando atrás rivales que volcaban. Hubo un momento en el que la carrera fue estabilizándose, con Tortajada entre los primeros. Al final, su gran fondo le permitió no desfallecer en los 16 kilómetros de recorrido y colgarse el bronce, con una marca de 1:19:58, además de obtener el octavo puesto de la general. Su próximo objetivo será una prueba de la liga autonómica de Andalucía, en Granada a finales de abril. Y, a más largo plazo, Vicent Tortajada tiene en mente el Mundial, que tendrá lugar en Florida en noviembre.

Cabe destacar también el quinto puesto en veterano 45-59 de su compañero de equipo Peto Zsolt, que marcó un tiempo de 1:24:04.

