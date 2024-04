El CB Alginet cierra su periplo en la categoría de bronce tres años después

El Safir Fruits Alginet desciende de Leb Plata. Los de la Ribera Alta pelearon toda la temporada de principio a fin pero la última jornada resulto decisiva. Los azulones han disputado el que ha sido su tercer año consecutivo en la tercera categoría del baloncesto profesional, habiéndose librado dos veces del descenso gracias a la repesca del play-out. Esta vez no fue posible, la suerte no estuvo de su lado y la derrota en su último partido ante el Palmer Basket le sentenció a los puestos de descenso.

La jornada 26.ª de la temporada regular se preveía antes del partido como la del todo o nada. Y es que todos los equipos se citaron a la misma hora. El Alginet tenía que ganar su partido, para librarse del descenso directo. Si se hubiese llegado a producir, con un poco de suerte añadida, se podían haber librado del play-out y asegurado la permanencia. Pues bien, esa suerte añadida sí se produjo, ya que el Fibwi Palma cayó derrotado ante el Odilo Cartagena por 62 a 82. Sin embargo, lo que no sucedió fue la victoria de los azulones.

Demasiados condicionantes en un cazo que tardaba 40 minutos en hervir. De eso se trata el baloncesto, no hay ningún secreto escondido detrás de un reloj que va descontando segundos y acerca el final de temporada. Había que tirar una moneda al aire y no cayó del lado del Alginet. No obstante, sí pasó para su rival, el Palmer Basket. Los de Palma de Mallorca ganaron a los azulones por 66 a 69 en un final apretadísimo, con el que han conseguido entrar al play-out y ahora deberán lograr la permanencia enfrentándose al Juventud Alcalá Escribano Eme.

El triple que no entró

El partido estuvo igualado de principio a fin. El Safir Fruits Alginet ejecutó la primera oleada en ataque, pero los de Palma contestaron rápido para acabar llevándose una ventaja de cinco puntos al descanso. La tensión se respiraba mientras el reloj descontaba segundos y los visitantes seguían por delante. La afición gritaba y rugía con cada acción de los suyos, transmitiendo a sus jugadores el apoyo suficiente de cara al final de partido.

Todas y cada uno de sus jugadores dieron sentido a un rompecabezas que encaraba el final del partido por delante. Por desgracia, algún rebote de más en favor del Palmer le dio una ventaja de 3 puntos a falta de 6 segundos. En el último suspiro, un triple de Alejandro Zurbiggen trató de llevar el partido a la prórroga, pero el balón se estrelló contra el hierro y no entró. Con el estruendo del marcador, el silencio reinó en el pabellón local por unos segundos. Aquella era la incredulidad de un Safir Fruits Alginet que había descendido a la liga EBA.

