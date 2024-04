El PSOE afirma que la alcaldía del PP contradice la mayoría de izquierdas que votaron los vecinos en Favara

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Favara, Rafael Aragó, considera que la elección de Mª Pilar Sala (PP) como alcaldesa «no refleja la realidad de un pueblo como Favara, donde en las pasadas elecciones municipales se votó mayoritariamente a la izquierda» mientras que el secretario comarcal de los socialistas, Rafael Gisbert, a la vez concejal en este mismo municipio, ha calificado de «inaudito» que «dos personas se que declaraban abiertamente de izquierdas y que se presentaron a unas elecciones municipales bajo el paraguas y protección de un partido de izquierdas hayan impedido un gobierno socialista presidido por Rafa Aragó, me parece una actitud vergonzante», ha señalado Gisbert.

La abstención de los dos concejales expulsados de Compromís, Juanba Julián y Belén Ribes, propició el martes la elección de la popular Sala como nueva alcaldesa de Favara, tras la renuncia voluntaria de José Francisco Vicedo (Compromís). La formación valencianista había expulsado a Julián y Ribes por su negativa a respaldar el pacto de gobierno alcanzado con el PSPV y la dedicación exclusiva del alcalde y Vicedo optó por dejar la alcaldía, aunque no el escaño. Solo PP y PSOE presentaron candidatura el pleno de investidura en el que Aragó obtuvo más votos, tres del PSOE y dos de Compromís, por los cuatro del PP, aunque resultó elegida Sala por haber obtenido más votos que el PSOE en las municipales. Gobernará en minoría.

Los socialistas recuerdan que los vecinos votaron mayoritariamente a la izquierda en las municipales del 28-M

Rafa Aragó ha reconocido que el PSOE «intentó negociar hasta última hora» con los ediles del grupo de no adscritos «pero no fue posible llegar a buen puerto». Los dirigentes socialistas han felicitado a la nueva alcaldesa, si bien han coincidido en señalar que su elección no refleja el mandato del electorado y ha anunciado una oposición «constructiva y dialogante» en esta nueva etapa.