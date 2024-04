El Alzira FS se complica la permanencia con su versión más inofensiva

El Family Cash Alzira FS se abona a la posición de colista con su derrota por 2-4 ante el Ribera Navarra. Ya solo quedan dos rivales a tiro de salvación, que para colmo de males ahora se encuentran a cuatro puntos de distancia. El Real Betis rompió una racha de ocho partidos sin ganar imponiéndose en el Palau Blaugrana al líder, Barça, por 2-4. Noia sigue con su buena racha y ganó por tercera semana consecutiva, 4-3, al próximo rival de los alzireños, el Industrias Santa Coloma aunque sigue teniendo el descenso a tres puntos por el triunfo bético.

Ribera Navarra sí cumplió el dicho de a entrenador nuevo, victoria segura y también acabó la mala racha de seis derrotas y un empate seguidos y dos meses sin ganar. En un Palau casi lleno, el Family siempre remó a contracorriente. “Tenía esperanzas para haber competido al Ribera Navarra, pero no tuvimos el día”, indicó el técnico alzireño, Braulio Correal. El portero navarro, Adrián Pereira, se convirtió en el perfecto quinto hombre de los blancos. A los siete minutos salió como una exhalación hasta tres cuartos de campo y cedió a Nacho Gómez para que batiera a un Nacho Serra por el palo corto que tal vez pudo hacer algo más. Por suerte, la reacción fue inmediata y Carlos Gómez sumó su décimo gol con un zurdazo brutal. De nuevo Pereira fue protagonista con un pase desde su área al córner contrario, donde Claudino dio un pase de la muerte para que Carlos Bartolomé marcara a placer el 1-2. En el minuto 13 Joan volvió a jugar tras su lesión, recibido con una ovación y uno después Rafa Usín metió un zurdazo por el palo corto para igualar. Sin embargo, la desgracia acecha al Alzira FS y sin tiempo para disfrutarlo, un despeje de Usín desde su área fue tapado por Tripodi que logró el 2-3.

El equipo hace piña tras la derrota. / C. Cortés

"El proyecto continúa"

Lejos de mejorar, a los cinco minutos del segundo acto, de nuevo el argentino Tripodi machacó a la salida de una falta el 2-4 definitivo haciendo encajar a los ribereños el gol número 100. Lo que restó del partido fue la cara del Alzira en ataque de toca la temporada. Oportunidades sin acierto. Rubi, Tiago Selbach, Panés e incluso Rubi de doble penalti se encontraron con Pereira. Para colmo, los árbitros no pitaron una clara mano dentro del área que podía haber metido a los alzireños en el partido. “El equipo lo intentó de todas las maneras pero hubo una realidad en la pista que no nos alcanzaba para marcar”, comentó Braulio. “Hasta que las matemáticas no demuestren lo contrario, estamos vivos y por el ADN del club, el escudo y la afición seguiremos trabajando”, añadió el alzireño.

El viernes a las 19’30 h. el Family abrirá la jornada en Santa Coloma de Gramenet contra un Industrias que necesita los puntos para volver a zona play-off. Ribera Navarra recibirá a ElPozo y el Betis al Viña Albali Valdepeñas, que le ha arrebatado la octava plaza a los colomenses. “La afición estuvo de diez y lamento que vi a gente llorando. Seguiremos disfrutando de la Primera División y han de saber que el proyecto continúa, sea en Primera o en Segunda, para dar muchas tardes de alegría”, concluyó Correal.

Suscríbete para seguir leyendo