Vicent Sabater, un joven productor de cítricos de 26 años de Oliva, ha sido elegido nuevo secretario comarcal de LA UNIÓ de Llauradors en la Safor después de la asamblea celebrada recientemente.

Además, en esa asamblea se ha elegido una nueva comisión ejecutiva comarcal de LA UNIÓ integrada por Toni Talens (Tavernes de la Valldigna), Alberto Roig (Gandia), Tomás Daviu (Xeresa) y Salvador Chaveli (Beniarjó).

Vicent Sabater afronta este nuevo cargo con mucha ilusión y ganas de trabajar para defender los intereses de todas las personas que se dedican a la agricultura en la Safor. "Sé que soy joven pero no me da miedo el reto que tengo por delante. Estoy en una organización agraria que apuesta por los jóvenes y que lucha y trabaja por resolver nuestros problemas. Yo me pongo a disposición de todas aquellas personas campesinas y ganaderas de la Safor para intentar ayudarlas a tener un futuro digno en el sector”, ha asegurado Sabater.