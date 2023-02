La regidora delegada de Relacions Internacionals, Liduvina Gil, acompanyada per la presidenta i tresorera de l'Associació «Ucrania Une Corazones» de Gandia, Svitlana Shcherbak i Diana Kalsina, respectivament; la vicepresidenta de l'Associació «Ucranianos de la Safor», Darya Stukanova; i el president de la Federació d'Associacions Ucraïneses d'Espanya, Mykhaylo Petrunyak, han presentat les activitats conjuntes que es faran a Gandia per commemorar el primer aniversari de la invasió de Rússia.

El divendres, 24 de febrer, es complirà un any d'aquest terrible esdeveniment, “un dels conflictes més cruents a Europa des de la Segona Guerra Mundial que està devastant ciutats i infraestructures amb milers de morts i milions de refugiats”, ha manifestat Gil.

Per això, a Gandia i la comarca hi ha dues entitats (Ucrania Une Corazones, Ucranianos de la Safor) que han estat treballant per ajudar a totes les persones que han arribat a la ciutat demanant poder mostrar el seu rebuig i suport a tots aquells que han perdut a familiars.

“L'Ajuntament de Gandia ha recollit totes les propostes i el 25 de febrer tindrem una concentració a la porta de l'ajuntament”, ha afegit la regidora.

Per la seua part, Shcherbak ha manifestat: “Fa un any que va començar aquesta barbàrie i hem treballat colze a colze per ajudar a tots aquells que ho necessiten. Hem enviat productes alimentaris, medicines, drons i roba, entre altres, i volem que la guerra acabe ja”.

Kalsina, en la mateixa línia, ha incidit en que “és molt important que la gent tinga consciència del que està passant perquè no és només una guerra amb Ucraïna, és una guerra mundial que afecta a tothom”.

Stukanova ha afegit que “Treballant junts podem aconseguir moltíssimes coses. Nosaltres ajudem a ells i ells a nosaltres. Tenim molt bona relació amb Espanya i ací tenim molts amics”.

Finalment, Petrunyak ha conclòs assegurant: “Els periodistes d'Espanya i del món poden difondre informació vertadera d'aquesta catàstrofe. Vull donar les gràcies i demanar a tots que isquen al carrer per a manifestar-se i ser part de les marxes i concentracions previstes no sols a Gandia i a tot el territori espanyol”.