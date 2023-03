Era un secreto a voces desde hacía semanas pero este jueves se ha formalizado. Josep Alandete, vicealcalde de Gandia, ha anunciado su marcha de Compromís y, a su vez, que encabezará la lista del nuevo partido, Projecte Gandia, que comparte con Joan Francesc Peris tras su crisis con Els Verds, y Laura Morant, exconcejala nacionalista en la pasada legislatura y que también dejó la formación hace unas semanas. Ambos le acompañaron en el acto.

En una rueda de prensa a la que le han acompañado un nutrido grupo de personas en Foment, Alandete ha asegurado que era un momento «agridulce». Por una parte, «amargo, agrio» pero «inevitable» después de señalar, el pasado mes de febrero, que no iba a «legitimar» un «proceso antidemocrático» llevado a cabo por la coalición para la elección de candidato a la alcaldía en la que se sintió apartado.

A renglón seguido, ha explicado que acepta la propuesta que Peris y Morant le hicieron para que encabezara Projecte Gandia. Alandete explicó que antes de tomar la decisión «he hablado con mucha gente» y señala que finalmente ha dado el paso porque «es un proyecto que nos permite hacer política de una forma que los partidos no puedan jugar con Gandia ni que la ciudad sea moneda de cambio de nada».

"Muy contento"

El ya oficialmente candidato se ha mostrado «muy contento» por «la respuesta colectiva» de todas aquellas personas con las que ha hablado en las últimas semanas y ha defendido que «somos los que mejores defendemos el Govern del Serpis».

Además de su baja en Iniciativa, partido del que forma parte, y, por tanto, de Compromís, también ha anunciado que renunciará a ser portavoz del grupo municipal, aunque no ha aclarado si pasará a convertirse en edil no adscrito.

Respecto a sus cargos en el Ejecutivo local, Alandete ha puesto la pelota en el tejado tanto del alcalde, José Manuel Prieto, como de Compromís para que decidan si le destituyen o no. En ese sentido ha asegurado que «no lo decido yo, no depende de mí ser vicealcalde o concejal de urbanismo» pero sí ha aclarado que «yo no voy a dimitir».

Alícia Izquierdo, quien ahora asumirá la portavocía del grupo municipal y que será candidata de Més Gandia, ha señalado que Alandete «ya sabe que estos pasos deben tener unas consecuencias lógicas» y ha apuntado que «debe ser Iniciativa -partido en el que militaba Alandete-, quien pida a Prieto que le destituya.