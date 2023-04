No acaba la UE Tavernes de enderezar su marcha y otra vez ha dejado escapar tres puntos del Municipal, que le hubieran dado la clasificación matemática para el Top 8. Y es que la reacción del equipo en los 20 últimos minutos no fue suficiente ante un Sueca agresivo y peleón. Los valleros se quedaron en inferioridad numérica por expulsión de Ortells a falta de 25 minutos.

El Tavernes no estuvo bien en la primera mitad, con falta de ritmo e intensidad. Prueba de ello es que no tuvo ninguna ocasión ante un Sueca que no dejaba ningún resquicio y se acercaba al portal de Xumi en contadas ocasiones.

En la segunda mitad y tras los cambios se vio con más mordiente al conjunto visitante, que se adelantó de claro penalti. A partir de ahí salió a relucir de forma negativa el arbitraje para los locales. El colegiado estuvo muy permisivo con la pérdida de tiempo de los suecanos y tuvo graves errores de apreciación, sobre todo en unas claras manos y un agarrón sobre Vicente, que eran claros penaltis no señalizados.

Empató el Tavernes por mediación de un golazo de Edu y el partido cambió, pero una pérdida de balón en medio campo con posible falta reclamada por los jugadores locales supuso el 1-2 definitivo. El Tavernes subió en intensidad en los últimos minutos y pudo empatar el partido, pues ocasiones tuvo ante un Sueca que también dispuso de alguna en sus contraataques.

Tres puntos que se escapan con los comentarios unánimes de la afición, que entiende que se había regalado la primera mitad y eso pasó factura.