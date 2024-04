Una jubilada activa i involucrada en la vida social de Rafelcofer: així era la mestra assassinada

La localitat valenciana de Rafelcofer es va estremir ahir amb la tràgica notícia del presumpte assassinat d’una de les seues veïnes més volgudes. Rosa del Carmen Pous Escrivá, de 66 anys, era trobada sense vida per les seues filles en el domicili de la dona en este municipi de la comarca de la Safor.

Tal com va avançar Levante-EMV en la seua edició digital, passades les 14.00 hores d’este diumenge, el cadàver de Rosa va ser descobert per les seues dos filles amb nombroses punyalades després que uns veïns trobaren la cartera de la dona en un barranc i s’acostaren a sa casa per a retornar-li les pertinences. Com que no van trobar-la, van telefonar a les filles, que van tractar de contactar amb Rosa del Carmen sense èxit. Després de no ser capaces de localitzar-la per telèfon, es van personar en l’habitatge i va ser llavors quan es va produir el terrible descobriment, encara que, presumiblement, l’atac va tindre lloc entre la nit de dissabte i la matinada de diumenge.

Molt activa i viuda des de fa menys d’un any

El consistori de Rafelcofer ha convocat tres dies de dol per la defunció d’una de les seues veïnes més volgudes. “Era molt bona persona”, explicava un veí de Bellreguard a este periòdic. Rosa del Carmen havia sigut durant més de 20 anys mestra d’un col·legi d’esta localitat, el CEIP Gregori Mayans i Ciscar.

Des de juny de l’any passat, Rosa gaudia de la jubilació després d’haver perdut el seu marit. Ella, que mantenia una estreta relació amb les seues dos filles, també gaudia d’una vida social molt activa al seu poble, al qual havia tornat després de diversos anys residint al municipi on treballava.

No dubtava a apuntar-se a les activitats que organitzaven les associacions locals de Rafelcofer, sobretot de Rafelcofer Camina, en la qual es promouen passejos saludables i, a més, es busca fomentar la socialització.

