El agua de Palma deriva en rifirrafe entre Compromís y el Consell en las Corts

Compromís ha hecho del asunto de la falta de agua potable en Palma de Gandia motivo de azote contra el PP y Vox. Así ha quedado patente en la Diputación de València, donde la formación lleva meses criticando la falta de ayudas directas para que el ayuntamiento pueda sufragar las obras y ahora se ha evidenciado también en las Corts.

En este caso ha sido Vicent Marzà, exconseller de Educación y Cultura, quien durante la sesión que tuvo lugar el miércoles tomó la palabra para preguntar al presidente, Carlos Mazón, sobre este tema.

En su intervención en el pleno, el diputado de Compromís afeó al jefe del Consell su «inacción» y la de su gobierno con el problema de Palma de Gandia. «No responden a las decenas de cartas que les han mandado pidiéndoles ayuda, auxilio, en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero...», indicaba Marzà.

El exconseller acusaba a Mazón de que «no tiene tiempo de solucionar los problemas reales, los de la gente de aquí» pero, sin embargo, «sí que lo ha tenido para pasearse con influencers, ir a la Coruña a correr o decir cuáles son las mejores papas de la Comunitat Valenciana», a lo que, a renglón seguido apostillaba que «le pagamos para ser presidente de la Generalitat, no influencer», y le recordaba que «gobernar es dedicar tiempo a resolver las cosas importantes».

Así, el representante de Compromís preguntaba al presidente «¿va a solucionar los problemas de agua de Palma?»

En respuesta a Vicent Marzà no tomó la palabra Mazón, sino la consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, quien acusó a Compromís de no tener «legitimidad» para «hablar de derechos hídricos» y recordó que «dejaron sin suscribir los convenios de la Epsar durante ocho años». La dirigente añadió, además, que «estamos trabajando con la alcaldesa de Palma» en esta cuestión. También recordó que el problema de esta localidad con el agua «no viene desde hace seis meses», sino que lo sufre desde hace años, acusando al Botànic de no haber hecho nada por solucionarlo.

El diputado de Compromís, sin embargo, reveló, y así lo ha confirmado a Levante-EMV la propia alcaldesa, Paula Femenia, que desde Palma se han solicitado reuniones con la directora general de agua, la de Administraciones Locales y con el propio presidente, sin que en ningún caso hayan recibido ninguna respuesta, desmintiendo, por tanto, que se esté trabajando de forma conjunta entre las dos administraciones como afirmaba la integrante del Consell. «Con nosotros no se ha puesto en contacto nadie, pese a que hemos solicitado reuniones urgentes», indicaba la alcaldesa.

De hecho, a día de hoy, como confirma Femenia, no existe una alternativa de financiación que no sea que la empresa que gestiona el servicio sufrague los trabajos, que se iniciaron a finales del pasado mes de febrero, y que sean los abonados quienes vayan pagándola con una tasa de 6,25 euros al mes.

Así será mientras no se encuentre una fuente de financiación que permita amortizar esa inversión con fondos de la Diputación de Valencia, la Generalita to del propio ayuntamiento, siempre y cuando el remanente de tesorería lo permita».

En estos momentos los trabajos se están llevando a cabo en término municipal de Palma de Gandia y se espera que la próxima semana avancen a Ador. Aunque se estima un plazo de ejecución de seis meses, el consistorio confía en que puedan estar en cuatro, antes del verano.