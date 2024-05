Golden milk: la bebida milenaria de moda que sustituye al ibuprofeno

Puede parecer una bebida de moda pero no lo es. La 'Golden milk' o leche dorada tiene miles de años de tradición en la medicina india y ayurveda y desde hace tiempo ha empezado a consumirse en occidente hasta el punto de ponerse de moda hasta el punto de convertirse en la bebida del momento. No hay celebridad o influencer del fitness o de la vida sana que no haya probado y recomiende la leche dorada.

Más allá de las tendencias, esta bebida tiene mucho de remedio ancestral gracias a sus ingredientes. Pese a su nombre rimbombante, en realidad la 'golden milk' es una variación del té de cúrcuma disuelto en leche caliente. Los ingredientes fundamentales de la leche dorada son la leche templada, la cúrcuma, pimienta y edulcorante o azúcar al gusto.

La combinación de estos ingredientes da como resultado una bebida muy untuosa y agradable al gusto con un precioso color dorado (de ahí el nombre de 'golden milk' o leche dorada). Las infusiones y tés de cúrcuma llevan usándose milenios en la india y en la medicina oriental para aprovechar las propiedades y beneficios de la cúrcuma, una especia que en occidente se usa básicamente como colorante.

Sin embargo la cúrcuma es mucho más que un colorante. Es una súper especia llena de beneficios para la salud. Forma parte de la gastronomía oriental y de hecho es la base del curry.

El secreto de la cúrcuma reside en su principio activo: la curcumina. La curcumina es un colorante natural procedente de la cúrcuma, especia obtenida del rizoma de la planta del mismo nombre cultivada principalmente en la India y utilizada desde la antigüedad para diversas aplicaciones. Más allá de su poder para tintar la comida y también la ropa, la curcumina tiene grandes propiedades beneficiosas para la salud.

Beneficios de la cúrcuma

En primer lugar, la curcumina tiene efectos antiiflamatorios similares al ibuprofeno y su consumo puede ayudar a tratar enfermedades inflamatorias y también autoinmunes. Además, se ha demostrado que la suplementación de curcumina contribuye a:

Reducir los marcadores de inflamación.

Aumentar los niveles de antioxidantes endógenos en el cuerpo.

Mejorar los síntomas de la depresión y la ansiedad.

Reducir los dolores de la osteoartritis.

Reducir los niveles de colesterol LDL, la glucosa en sangre y la presión arterial.

Mantener la salud del hígado y los pulmones.

Evitar la acumulación de grasas y facilitar su eliminación.

Mantener la eficacia del sistema inmune y la resistencia contra alergias.

Cúrcuma en polvo / L-EMV

Ingredientes y preparación de la leche dorada

250 militros de leche (también se puede usar leche vegetal)

Media cucharada de cúrcuma

Pimienta o genjibre (normalmente se debe añadir la misma cantidad que cúrcuma pero para el gusto occidental resulta demasiado picante así que añadir un cuarto de cucharada de postre)

Azúcar, miel o edulcorante al gusto

Para prepararla solo hay que calentar la leche y antes de que empiece a hervir añadir el resto de ingredientes. Dejar que repose durante unos segundos para el calor active la curcumina y consumir.