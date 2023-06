Seis claves del melanoma, el cáncer que más aumenta en España

El melanoma es un tipo de cáncer de piel (no es el único) cuyo origen está en unas células llamadas melanocitos. Estas células producen la melanina, que es el pigmento que da color a nuestra piel y que permite protegerla de los rayos ultravioleta. Aquí tienes algunas claves para entender más acerca del cáncer que más está aumentando en España.

¿Cuál es la incidencia del melanoma en España?

España presenta una de las tasas más bajas de incidencia y mortalidad en melanoma de Europa. Sin embargo, este tipo de cáncer de piel es una de las enfermedades de mayor auge en el país. En solo 20 años, los comprendidos entre 2002 y 2022, la incidencia del melanoma ha pasado de 10,5 a 16,3 casos en mujeres (un 55% más) y de 10,8 a 14,6 casos en hombres (un 35% más), lo que supone un incremento anual del 2,5% y del 1,6% respectivamente, según el informe 'Melanoma cutáneo en España', de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan) y la Sociedad Española de Oncología Médica (Seom). El cáncer de piel es "más frecuente" que el resto de cánceres juntos, advierte el dermatólogo del Hospital Clínic Josep Malvehy, pero, como muchas veces se puede extirpar y muchas veces no es mortal, hay pocos registros.

¿Por qué aumenta tanto?

Por la exposición aguda y crónica al sol, especialmente durante la infancia. Pero, también, por exposiciones intermitentes (quemaduras solares en playa, piscina, o cualquier lugar cuando se toma el sol, por ejemplo). El melanoma es el tipo de cáncer de piel más asociado a los rayos ultravioletas, por eso están aumentando tanto los casos en personas jóvenes. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) advierte de que hay más riesgo de melanoma en las personas que usan cabinas de rayos uva artificiales. En torno a un 90% de melanomas aparecen en la piel, y de ellos aproximadamente entre un 75% y un 80% de los casos el melanoma aparece sin que haya habido un lunar previo. De hecho, según la SEOM, solo entre un 20% y un 25% de los melanomas surgen de un lunar previo: la mayoría aparecen sobre la piel normal.

¿Qué tipos de cáncer de piel hay?

Existen tres tipos de cáncer de piel: el carcinoma escamoso, el carcinoma basocelular y el melanoma. "Los carcinomas escamosos y basocelulares son las típicas lesionas de la gente mayor, que les salen en zonas de exposición solar, como la cara o la cabeza. Crecen poco a poco, se identifican y se sacan. Son los más frecuentes, y representan el 90% de los cánceres de piel", explica Josep Maria Piulats, oncólogo del Institut Català d'Oncologia (ICO) y presidente del Grupo Español de Melanoma.

Según Piulats, estos carcinomas tienen "buen pronóstico" y son lesiones que aparecen con la exposición crónica al sol. "La típica lesión que le sale al 'pagés' después de toda una vida trabajando bajo el sol. Salen en gente que no se quema pero a quienes les toca mucho el sol", señala este oncólogo.

En tercer lugar está el melanoma, el cáncer "más letal de la piel". "Los melanomas son tumores más agresivos, aunque en los últimos años han aparecido tratamientos muy buenos y el pronóstico es completamente diferente a una década atrás", señala Piulats. El melanoma está relacionado con la exposición aguda al sol en épocas de la infancia. Suele aparecer más en el tronco de la persona. "No quemarte, pero ponerte rojo aumenta el riesgo de tener melanoma", advierte.

¿Cómo se detecta?

Cualquier macha de color marrón oscuro o negro, y que se definen como como cambiantes, diferentes, inusuales o "con mal aspecto" deben hacer sospechar al paciente. La SEOM señala que existe una regla sencilla, el ABCDE, que resume las características de sospecha de una lesión cutánea pigmentada:

A: Asimetría. La lesión no es redondeada.

B: Bordes. Los bordes son irregulares.

C: Color. La lesión presenta distintos colores, no homogéneos.

D: Diámetro. El tamaño de la lesión es mayor de 6 milímetros.

E: Evolución. Cualquiera de las características anteriores ha presentado cambios en el tiempo.

En caso de tener una mancha con estos signos, el paciente debe acudir a su médico de cabecera, quien, si lo ve necesario lo derivará a un dermatólogo y le hará una exploración del cuerpo. Si cree que una marca puede ser un melanoma, se extraerá el área que causa sospecha y se enviará a un laboratorio para examinarla al microscopio.

¿Cómo se evita el melanoma?

El doctor Piulats cree que la gran mayoría de melanomas podrían evitarse con una buena protección solar en la época infantil. Oncólogos y dermatólogos destacan, en este sentido, que no solo la crema solar es necesaria, sino también otras medidas, como la evitación de la exposición en las horas en que el sol es más fuerte (Piulats cree que en verano hay que evitar la playa entre las 10 y las 17 horas; otros médicos indican que entre las 11h y las 16 horas) y las barreras físicas (ropas, gafas de sol y sombreros). Además, los expertos creen que en espacios de niños (escuelas, parques, 'casales') debería haber más sitios de sombra. En Holanda, el Gobierno ha anunciado que ofrecerá crema solar gratis en determinados recintos, medida que dermatólogos y oncólogos piden implantar también en España.

¿Hay cribados de cáncer de piel?

En España no. Sin embargo, el director de la Unidad de Cáncer de Piel del Hospital Clínic (Barcelona), Josep Malvehy, defiende que la Administración debería implementar un programa de cribado de cáncer de piel. "Sabemos cuáles son los factores de riesgo: la edad, el color de la piel, si hay antecedentes familiares, si has tenido antes cáncer, si tienes muchos lunares. A esta gente habría que hacerle una revisión de la piel al menos una vez al año", dice este dermatólogo. Según él, solo haciendo esto se podría detectar el "cáncer de piel oculta", que son aquellas manchas o lunares que no sangran y no duelen y que a veces son un melanoma avanzado.

El tratamiento del melanoma consiste en la extirpación del tumor y después, en función de la persona, se le aplica quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas. "El melanoma es uno de los tumores en los que la inmunoterapia ha demostrado más efectividad", señala el doctor Piulats. El mismo destaca que en estos momentos hay una serie de vacunas en ensayo clínico para tratarlo.