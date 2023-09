La lucha de Anita para que Playmobil fabrique el primer ‘click’ con diversidad visual

Como tantos otros miles de niños y niñas, Anita Company pasó muchas horas de su infancia jugando a los «clicks». Y como también han hecho muchos de aquellos niños cuando se han hecho mayores, Anita se ha reencontrado con sus añoradas figuritas de Playmobil de la mano de su hija.

«He pasado muchas tardes con Amanda jugando e inventándonos aventuras. Y fue la niña la que un día me dijo: ‘mamá, ¿por qué no hay ningún playmobil que sea de verdad como tú?’». Anita no supo qué responderle, así que se puso manos a la obra: tenía que conseguir que Playmobil añadiera a su lista de figuritas de piratas, vaqueros, granjeros, policías, limpiacristales, deportistas, obreros o hadas, la de un ‘click’ con ceguera.

"Me cambio la vida"

Anita es valenciana, tiene 51 años y menos de un 10 % de visión en cada ojo. Durante años trabajó como diseñadora, oficio que tuvo que abandonar cuando su miopía magna se agravó tras quedarse embarazada y no ha dejado de crecer. «Me cambió la vida de un día para otro».

Amanda, la hija de Anita, tiene ahora diez años y ha desarrollada la conciencia y empatía que suelen mostrar los hijos e hijas de personas con algún tipo de diversidad funcional. «A los 3 o 4 años fue consciente de verdad de que su madre no veía -explica Anita-. En esa época yo estaba muy frustrada, porque este es un camino muy duro en el que te vas dando cuenta de todo lo que no puedes hacer».

Dibujar era una de las cosas que más satisfacciones le había dado a Anita en la vida y para ella fue muy duro asimilar que no podría dedicarse a eso nunca más. «Hubo un día en que Amanda me vio llorando y me dijo que, para hacerme feliz, se iba a inventar un cuento con personajes como yo, porque ni en sus cuentos ni en las películas ni en los juguetes salían madres como yo -recuerda-. La niña se percató antes de mí de lo invisibles que somos las personas ciegas para la sociedad».

El dinosaurio Largo

Amanda inventó el cuento de Largo, un dinosaurio con gafas de sol y muchos colores -como los que suele vestir Anita- y otro pequeño dinosaurio que le acompaña y le ayuda. «Ella quería dibujarlos, pero no le salían muy bien, así que me pidió que lo hiciera yo. Cuando le recordé que yo no podía hacerlo me dijo ‘¿y para qué quieres la lámpara esa que tienes ahí?».

Se refería Amanda a una lámpara led con lentes de aumento que su madre había adquirido en la ONCE para intentar seguir con su trabajo de diseñadora, que había abandonado en un rincón cuando la frustración empezó a vencerle y que rescató de un día para otro para poder satisfacer el deseo de su hija. «Yo suelo hacer los dibujos pero los pintamos a cuatro manos y siempre con colores muy vistosos porque son los que distingo mejor».

Y a cuatro manos han hecho los dos diseños de la figuritas con diversidad visual que Amanda ha enviado a la sede central de la empresa de Playmobil en Zirndorf, el pequeño pueblo alemán del que cada año salen al mundo cientos de miles de «clicks» de más de 5.100 representaciones diferentes, excepto de persona con ceguera. «Hay incluso de persona en silla de ruedas. Y lo mismo pasa con Barbie, que tiene una Barbie mutilada pero no una invidente».

"Para la sociedad no existimos"

«Creo que esto ocurre porque para gran parte de la sociedad no existimos y porque a los niños les intentamos mostrar un mundo ideal en los que la ceguera o la persona ciega es algo raro o incluso antipático», reflexiona.

Con la ayuda de su amigo Diego López, Anita escribió varios correos a Playmobil para transmitirle su inquietud. Este verano ha recibido, por fin, una respuesta: «Me han dicho que no hay un playmobil con ceguera porque no ha habido demanda. Pero también que la propuesta les parece interesante y que si les mando una idea de cómo sería la figurita lo pueden estudiar».

Dicho y hecho, Anita y Amanda han diseñado dos prototipos, uno masculino y otro femenino. «Van con perro -uno canela y otro negro- y uno lleva el bastón blanquirrojo de las personas sordociegas. También llevan un Iphone, que es el mejor para las personas con diversidad visual, y los logos de las camisetas están en braille», explica. «Ah, y ya que los diseño yo, a ella la he hecho pelirroja, para que se parezca más a mí».

Ahora solo queda esperar a que Playmobil responda a la propuesta y, como dice Anita, su hija pueda disfrutar de la «eterna sonrisa» que muestran los «clicks» con uno que sea, por fin, como su madre.