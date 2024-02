Al món hi ha una gran desigualtat en l’accés a la salut i un exemple és que gairebé 2.000 milions de persones —la tercera part de la població mundial— no tenen accés regular als medicaments essencials ni a una atenció sanitària bàsica. Per sensibilitzar sobre aquesta greu situació i posar-li fre, Farmamundi posa en marxa una nova campanya de captació de fons recolzada per diversos ambaixadors de luxe: la influencer Teresa Arnandis, més coneguda com a @ladyscienceofficial, i la llegenda del Valencia CF, Miguel Tendillo.

La campanya ‘El teu batec+solidari’ es posarà en marxa a les farmàcies de tota Espanya amb la venda de caramels de goma amb forma de cor i en aliança amb l’empresa Trolli Ibérica. L’ONG farmacèutica renova així l’aliança amb l’empresa de caramels de goma. «Estem molt feliços de renovar aquesta aliança. Per a Trolli és essencial contribuir de manera positiva i perdurable a la societat i Farmamundi és l’aliat perfecte per complir aquest objectiu. Que amb les nostres llaminadures puguem promoure l’accés a la salut i millorar la qualitat de vida de milions de persones ens fa créixer responsablement com a empresa i com a societat», va explicar Carlos Bermúdez, CEO de Trolli Ibérica SA.

Les farmàcies que es vulguen unir a la campanya podran sol·licitar els expositors —de 15 bosses cadascun— a través de les seues empreses de distribució farmacèutica habituals. Amb un missatge solidari i de crida a l’acció, la clientela de les farmàcies podrà comprar les bosses de caramels al preu simbòlic d’un euro.

Implicació de tota la societat

La presentació oficial d’aquesta nova iniciativa de Farmamundi va tindre lloc el passat dimarts, 6 de febrer, a l’estadi de Mestalla amb la projecció d’un espot i la presència d’alguns representants de la Fundació del Valencia CF —que va cedir l’espai—, la comunitat farmacèutica i els dos ambaixadors de la campanya.

Durant la presentació, que es va celebrar a la sala 1923, la presidenta de Farmamundi, Sara Valverde, va estar acompanyada per Jesús Aguilar, president del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics; Jaime Giner, president del Molt Il·lustríssim Col·legi Oficial de Farmacèutics de València (Micof); Juan Nieto, director de comunicació de la Federació de Distribuïdors Farmacèutics (Fedifar); Carlos Bermúdez, CEO de Trolli Ibèrica SA; Teresa Arnandis (‘Lady Science’), doctora en biomedicina, divulgadora científica i influencer; i la llegenda del Valencia CF, Miguel Tendillo.

‘El teu batec+solidari’ és una iniciativa que naix des del cor de Farmamundi per animar a tota la societat a implicar-se en la promoció de l’accés universal a la salut. «Gràcies al Valencia CF per fer-nos un espai de nou a la seua agenda i cedir-nos aquest espai. La recaptació d’aquesta campanya que iniciem anirà destinada al fons social de Farmamundi, per continuar treballant amb més independència i garantir l’accés a medicaments i a l’assistència sanitària en aquelles poblacions en situació més vulnerable, amb rapidesa i eficiència», va afirmar la presidenta de Farmamundi, Sara Valverde, a les instal·lacions de Mestalla.

Accions contra la mutilació genital

La presentació oficial d’aquesta nova campanya va coincidir amb el Dia Internacional de la Tolerància Zero amb la mutilació genital femenina (MGF), una pràctica reconeguda internacionalment com una violació dels drets humans. Hui en dia, més de 200 milions de dones i xiquetes han patit aquesta pràctica que atenta la seua salut i els seus drets i, si no canvia res, d’ací al 2030 hi haurà 68 milions més.

«Treballem amb l’acompanyament a dones a València que han patit aquesta pràctica. L’any passat vam donar suport a 36 dones en el seu procés amb la Unitat de Referència per a la Cirurgia Reconstructiva de l’Hospital Universitari Doctor Peset de València i 13 van ser operades amb una cirurgia reconstructiva per a la recuperació de la seua sexualitat. També a Mali desenvolupem programes de prevenció i sensibilització amb diverses associacions locals», va explicar Valverde.

Per últim, fa un any del terratrèmol que va sacsejar Turquia i Síria, on Farmamundi va desenvolupar una intervenció d’emergència amb la distribució d’articles de primera necessitat i per garantir l’atenció a la salut mental de la població més afectada.