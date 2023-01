Lamentable partido del Valencia CF y justa eliminación de la Copa del Rey. Así es imposible. El equipo de Gattuso no estuvo a la altura de los cuartos de final de la Copa del Rey y quedó apartado de la competición tras completar uno de los partidos más flojos de la temporada.

El cuadro valencianista no disparó a portería (el 1-1 fue en propia puerta) hasta el minuto 85 (falta de André Almeida) en un encuentro que plasmó una vez más las deficiencias de la planificación deportiva y la necesidad urgente de fichar.

La temporada, ahora solo con LaLiga en juego, puede hacerse muy larga en Mestalla si no llega un cambio drástico en la dinámica del equipo.

"La imagen del equipo ha sido muy mala. El equipo ha dado todo lo que tenía, pero hemos hecho un partido sin calidad. Cuando se juegan unos cuartos de final con posibilidad de pasar a una semifinal así significa que hemos tocado fondo. Hemos jugado con miedo y cuando un equipo hace un partido de este modo tengo que pedir perdón, porque soy el responsable. Con miedo es muy difícil competir. Tenemos que analizar bien qué está pasando porque hoy es difícil hablar", expresó.

El técnico italiano agregó que es una cuestión de mentalidad que al equipo le hagan daño con tan poco y contó que no ha hablado con los jugadores porque no le parecía lo correcto. "Mañana hablaré con ellos y veré qué está pasando, por qué tenemos miedo, por qué cuando preparamos cosas a la primera dificultad fallamos... Mañana tengo que escuchar qué está pasando", dijo.

"Quiero pedir perdón a las 45.000 personas que estaban en Mestalla. No hemos tenido la lectura de jugar en largo, algo que a Mestalla no le ha gustado y es una lectura que nos ha costado hacer. Aunque lo respete no me ha gustado (los pitos de Mestalla al no jugar en largo), pero entiendo que no estén contentos. El Athletic ha merecido pasar", comentó.

Sobre los fichajes, el entrenador valencianista dijo: "si vengo aquí a rueda de prensa y digo que me faltan piezas parece una excusa. Estoy esperando al mercado, pero en este momento es mi responsabilidad porque yo decido quién juega y si no viene nadie tengo que trabajar igual porque no hemos tenido ni fuerza mental ni física ni táctica".

Gattuso dijo que el objetivo del Valencia ahora es mejorar la posición en la tabla. "No sé si tengo la fuerza de cambiar al grupo, tengo que escuchar por qué está pasando esto, aunque en este momento no se puede cambiar radicalmente la forma de jugar en dos o tres días".

Preguntado por si había pensado en dimitir indicó que "no es mi estilo irme a la primera dificultad".