José Luis Gayà creció viendo los partidos de Rubén Baraja en Mestalla y en la televisión como muchos niños valencianos de su generación. El capitán admiraba al Pipo como jugador y ahora, años después lo hace como entrenador. Han conectado. «He crecido mirando todos sus partidos formando una dupla en el centro del campo con Albelda que para mí es la mejor que ha pasado por el Valencia. Para mí tener a Baraja de entrenador es algo increíble y espero poder hacer cosas importantes de la mano con él. Él y Marchena lo tienen muy claro, el jugador sabe lo que tiene que hacer y eso es muy importante, eso es parte del gran trabajo que están haciendo, hay que seguir con esta actitud y podemos salir de abajo lo antes posible».

Para el capitán la gran «tecla» de Baraja es que todos los jugadores le creen. «El primer día que llegó nos dijo las cosas muy claras y ese mensaje caló en el vestuario y todos lo vimos igual que él. A partir de ahí todo ha sido muy fácil. Todo el equipo cree en lo que nos dice Baraja. Esa ha sido la tecla. Sabemos qué hacer en cada momento y eso es lo más importante. Estamos siendo más continuos en los 90 minutos, nos faltaba continuidad y ahora hemos sido capaces de hacerlo y eso es la clave».

El capitán está tranquilo porque ve al equipo responsabilizado y cerrando los partidos sin nerviosismo. «Me gusta cómo está afrontando el equipo está situación que no es nada fácil. Me gustó la victoria a Osasuna por cómo manejamos el partido sin nerviosismo, el equipo supo cerrar el partido y eso es algo que nos hacía falta. Hay que seguir luchando. Tenemos 26 puntos, este año nos tendremos que ir a un número elevado, pero lo importante es la buena sensación del equipo, las dos victorias nos han dado mucha confianza, ahora hay que afrontar los partidos de fuera con la misma intensidad que los de casa. Siempre hemos confiado, no es un equipo que se parte, es un equipo que siempre está en los partido y no se ha descompuesto», recordaba.

José da mucho valor al paso adelante en defensa. «Había que partir de la base de no encajar y ser un equipo fuerte atrás y a partir del 0-0 tener opciones, porque arriba tenemos gente de calidad. Si somos fuertes atrás y somos inteligentes y no encajamos, creemos que vamos a sacar resultados. En los momentos que los resultados no acompañan hay que minimizar los errores defensivos, ahora hay que alternar, intentar ser un equipo completo y mejorar también ofensivamente para crecer».

El capitán también destaca el factor Mestalla como clave de la reacción. «Sabíamos que teníamos que recuperarlo, cuando Mestalla está con nosotros y nosotros le damos, es muy difícil para los rivales. Los rivales sienten Mestalla. Jugar de visitante es complicado y eso se había perdido. Nos sentimos muy fuertes en casa. Se nota mucho. Siempre que nos ha ido bien ha sido cuando Mestalla ha estado de nuestro lado y nos ha llevado. Esa comunión es fundamental de aquí a final de temporada, con ellos somos capaces de ganarle a cualquiera», dijo.

Gayà respeta a los del Cholo, pero no les tiene miedo. «Si no somos competitivos no hay nada que hacer en ese campo, pero creo que vamos a serlo. El equipo está muy bien, en dinámica, vamos con la mentalidad no tener miedo a nadie», finalizó.